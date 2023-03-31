SBS早新闻（2023年4月1日）Play14:22 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.15MB) 美国前总统特朗普面临刑事指控；黄英贤对成蕾案持续拖延表关切；澳联储董事会选任方式或修改；土耳其议会批准芬兰加入北约（点击音频，收听完整新闻报道）。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE史上首位：美国前总统特朗普受刑事指控别中招 一文看清澳大利亚十大类型骗局担忧新一轮新冠疫情入冬前卷土重来 澳洲政府抓紧推广加强针单间公寓周租900元 ：澳洲一些租客希望对房租上涨说不 可以怎么做？分享Latest podcast episodes面临刑事指控后 特朗普能否再度竞选美国总统？肢体戏剧社交活动：肢体戏剧如何帮我们提高社交能力？【生活杂志】新财年电价或上涨20% 如何货比三家获取优惠电价？SBS早新闻（2023年4月2日）