原住民土地权利的倡导者Yunupingu博士在阿纳姆地区去世

澳大利亚最具影响力的原住民领袖之一、开拓性的原住民土地权利斗士倡导者Yunupingu博士在北领地去世，享年74岁。





与疾病长期斗争后，这位受人尊敬的Yolngu长老和Gumatj部族的领导人，在家人、朋友的陪伴下，于今天上午在阿纳姆地东北部去世。





Yunupingu博士他是Gumatj部族的领袖，是Yolngu人和全澳各地原住民和托雷斯海峡岛民利益的有力倡导者。





1978年，因其在兰杰铀矿（Ranger Uranium Mine）和卡卡杜国家公园（Kakadu National Park）谈判中的杰出工作，Yunupingu博士被评为澳大利亚年度人物。





Yunupingu博士也是北领地土地委员会的长期主席，该委员会代表了北领地的传统所有者。



此外，他还担任了古马特公司（Gumatj Corporation）和尤图·尹迪基金会（Yothu Yindi Foundation）的主席。每年，该基金会都在阿纳姆地区（Arnhem Land）的古尔库拉（Gulkula）举办年度Garma Festival。





Yunupingu博士拥有巨大的政治影响力。几十年来，澳洲两党的总理都在征求他的意见，包括阿尔巴尼斯。





阿尔巴尼斯在去年的Garma Festival上，概述了通往原住民之声（Voice to Parliament）的公投路径。





2015年，Yunupingu获得了墨尔本大学的最高学术荣誉——荣誉法学博士，以表彰他”为土地权利和倡导其人民的机构而进行的不懈斗争"。





2019年，他作为代表，就1969年收购戈夫半岛的土地向英联邦提出了7亿澳元的赔偿要求。





1963年，澳大利亚政府在未与Yolngu人协商的情况下，将戈夫半岛（Gove）数百平方公里的土地出售，因该半岛上发现了大量的铝土矿——一种富含铝的岩石。





采矿权给了一家名为Nabalco的公司，该公司的成立即为了开采这些矿石储备。





Yunupingu的父亲Mungarrawuy和他的叔叔Djalalingba对这次出售感到愤怒，要求他帮助起草 “Yirrkala Bark”请愿书，这被认为是原住民土地权利运动的创始文件。





请愿书以该地区的语言Yolngu Matha和英语书写，宣布原住民对土地的所有权。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



