阿尔巴尼斯对“原住民之声”的高支持率感到并不意外

今天上午，在堪培拉举行的新闻发布会上，总理阿尔巴尼斯被问及对“原住民之声”公投的支持。





一项民调发现，60%的西澳大利亚人会在10月举行的公投中选择支持。总理告诉记者，对此他并不感到惊讶。





他表示：“我并不感到惊讶，因为我认为澳大利亚人永远站在公平的一边...... 澳大利亚人知道，这次公投涉及两件事，一是在我们的宪法中承认澳大利亚原住民，二是在影响他们的问题上应该征求他们的意见。”



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“反对者试图制造的所有关于‘原住民之声’的噪音......无论是在媒体的某些部分，还是在议会中......寻找每一个细微的差别，试图把它推出去，本质上将是一场恐吓运动......”





阿尔巴尼斯表示，澳大利亚原住民的预期寿命有10年的差距，他们面临着更差的教育和更差的住房环境，以及更高的婴儿死亡率。





他敦促媒体不要“报道外面的一些无稽之谈”，但他仍表示人们仍然有权持有不同的观点，并选择投票。





阿尔巴尼斯还在议会呼吁所有成员将“原住民之声 "与向“被偷走的一代”的国家道歉相提并论，因为它可能带来团结。





在新闻发布会上，总理表示，每次澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民的地位有所提高时，都伴随着法院会被诉讼堵塞的论调。





“在整个霍华德政府时期，我都一直是议会的一员，有人告诉我，如果我们进行道歉，就会造成国家的分裂。现在有谁认为道歉使国家分裂了吗？“他说。





“我想问问这个议会中的人们，在众议院和参议院中，那些考虑他们应该做什么的人，在我看来，他们有义务考虑的是：道歉是创造了更多的团结还是更少的团结？”





“在我看来，它使我们成为一个更好的国家，在宪法中承认‘原住民之声’也会如此，”阿尔巴尼斯说。





反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）在前总理陆克文于2008年发表向北偷走的一代道歉时退出，此后他对这一行为表示道歉。





阿尔巴尼斯批评说，一些人把注意力集中在细微的细节上，可能会造成宪法承认的复杂性。他表示，媒体“也有责任......不要帮助报道一些已经出现的胡言乱语。”





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