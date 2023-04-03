退休公积金税收优惠每年花费450亿澳元 澳洲智库呼吁政府开展税改

要点： 报告显示，政府每年对退休公积金（Superannuation）税收优惠的支出高达450亿澳元；

格拉坦研究所（Grattan Institute）建议进行系统改革，预计每年可节省超115亿澳元的财政预算；

此前，对于退休公积金余额超过300万澳元的澳人，政府计划减少其税收优惠。

一份新报告显示，花在退休人员税收优惠上的支出，将很快超过对福利养老金（Age Pension）的支出，政府需要在联邦预算中重新考虑这一问题。





格拉坦研究所的报告显示，对退休公积金的税收优惠每年花费财政预算450亿澳元，约占国内生产总值的2%。





其中三分之二的支出使收入最高的20%的人受益，一些退休人员在退休公积金账户上拥有高额收益，而他们为此缴纳的税款比年轻工薪阶层的要少得多。





政府此前已表示将对该领域进行改革。对于退休公积金账户余额超过300万澳元的人士，今年2月政府宣布计划削减他们的税收优惠。



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目前国库部已就这些改革征询公众意见，措施拟于2025年7月1日生效，每年预计可节省约20亿澳元。





有力的证据表明，澳人在退休公积金账户里的钱因税收优惠获得收益增长，但这些钱很多都没有拿出来花。





到2060年，退休公积金中三分之一的提取将通过遗赠方式进行，而目前只有五分之一。





该报告首席作者布兰登·科茨（Brendan Coates）表示：“退休公积金已经成为一种由纳税人资助的继承计划。”





“在政府承诺增加国防、医疗、老年护理和残疾护理支出的情况下，收紧退休公积金税收优惠是提高政府收入的负责任的方式之一。”





报告称，改革该系统可以每年节省超过115亿澳元的财政预算。





措施之一可能包括对余额超过200万澳元（非政府此前计划的300万澳元）的退休公积金账户征税30%，每年可节省预算30亿澳元。



另一项削减成本的措施是对所有退休后的退休公积金的收益征税，税率为15%，与退休前退休公积金收益税率相同，每年可节省预算53亿澳元。





该报告还建议取消结转条款以及政府共同缴款，以及遏制对高收入者退休公积金税前缴款的税收优惠等等。





科茨表示，退休公积金系统“不公平且不可持续”，改革将使其更加公平，同时增加预算收入。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于5月9日发布政府第二份预算。



最新的财政部数据显示，截至2023年2月28日，2022/23财年预算赤字为129亿澳元，低于去年10月所预测的334亿澳元。





这是由于增加了130亿澳元收入，同时减少了75亿澳元支出。





数据已经向上修订，政府承诺，将把由此获得的资金的大部分存起来，并控制支出。





但政府承认，收入的增加并不能弥补五大支出压力：为全国残障保险计划、老年护理、医疗、国防以及债务偿还提供资金。





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