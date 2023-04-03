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退休公积金税收优惠每年花费450亿澳元 澳洲智库呼吁政府开展税改

澳大利亚智库格拉坦研究所的一份报告显示，政府对退休公积金税收优惠的支出将很快高于养老福利金的支出，建议政府在联邦预算中对退休公积金进行全面税改。

A man speaks to the media at a press conference as another man beside him looks on

Experts are calling on the government to be more ambitious with their superannuation reform in order to cut costs in the federal budget. Source: AAP / Mick Tsikas

要点：
  • 报告显示，政府每年对退休公积金（Superannuation）税收优惠的支出高达450亿澳元；
  • 格拉坦研究所（Grattan Institute）建议进行系统改革，预计每年可节省超115亿澳元的财政预算；
  • 此前，对于退休公积金余额超过300万澳元的澳人，政府计划减少其税收优惠。
一份新报告显示，花在退休人员税收优惠上的支出，将很快超过对福利养老金（Age Pension）的支出，政府需要在联邦预算中重新考虑这一问题。

格拉坦研究所的报告显示，对退休公积金的税收优惠每年花费财政预算450亿澳元，约占国内生产总值的2%。

其中三分之二的支出使收入最高的20%的人受益，一些退休人员在退休公积金账户上拥有高额收益，而他们为此缴纳的税款比年轻工薪阶层的要少得多。

政府此前已表示将对该领域进行改革。对于退休公积金账户余额超过300万澳元的人士，今年2月政府宣布计划削减他们的税收优惠。
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目前国库部已就这些改革征询公众意见，措施拟于2025年7月1日生效，每年预计可节省约20亿澳元。

有力的证据表明，澳人在退休公积金账户里的钱因税收优惠获得收益增长，但这些钱很多都没有拿出来花。

到2060年，退休公积金中三分之一的提取将通过遗赠方式进行，而目前只有五分之一。

该报告首席作者布兰登·科茨（Brendan Coates）表示：“退休公积金已经成为一种由纳税人资助的继承计划。”

“在政府承诺增加国防、医疗、老年护理和残疾护理支出的情况下，收紧退休公积金税收优惠是提高政府收入的负责任的方式之一。”

报告称，改革该系统可以每年节省超过115亿澳元的财政预算。

措施之一可能包括对余额超过200万澳元（非政府此前计划的300万澳元）的退休公积金账户征税30%，每年可节省预算30亿澳元。
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另一项削减成本的措施是对所有退休后的退休公积金的收益征税，税率为15%，与退休前退休公积金收益税率相同，每年可节省预算53亿澳元。

该报告还建议取消结转条款以及政府共同缴款，以及遏制对高收入者退休公积金税前缴款的税收优惠等等。

科茨表示，退休公积金系统“不公平且不可持续”，改革将使其更加公平，同时增加预算收入。

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于5月9日发布政府第二份预算。
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最新的财政部数据显示，截至2023年2月28日，2022/23财年预算赤字为129亿澳元，低于去年10月所预测的334亿澳元。

这是由于增加了130亿澳元收入，同时减少了75亿澳元支出。

数据已经向上修订，政府承诺，将把由此获得的资金的大部分存起来，并控制支出。

但政府承认，收入的增加并不能弥补五大支出压力：为全国残障保险计划、老年护理、医疗、国防以及债务偿还提供资金。

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Published 3 April 2023 12:33pm
Source: AAP
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