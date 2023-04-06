随着ChatGPT等生成式AI的风行，翻译行业再度成为大众口中“首当其冲”的行业之一。





事实上，机器翻译自上世纪五十年代以来一直存在，且在过去七十年中取得了重大进展。流行的机器翻译工具可能包括谷歌翻译、微软翻译、DeepL等，这些工具在翻译语言种数、易用性和准确性方面存在很大差异。





那么，最新的人工智能技术发展已经或将给澳大利亚的翻译行业带来怎样的影响呢？





多语言服务提供机构LOTE Agency的全国翻译经理Issa He对SBS中文普通话节目表示，变化在近两、三年间已经发生。





她说：“因为机器翻译的出现，很多客户发现机器翻译不仅能够节省时间成本，也能够节省经济成本。于是他们就会要求，比如说可不可以让机器翻译这个项目，然后再让翻译员来进行检查——这就是现在的行业趋势。”





她坦言，包括LOTE Agency在内的很多专业的语言服务提供商其实早在六、七年便已开始“未雨绸缪”，比如建立自己的语言数据库并定期更新。





作为管理着一个庞大的多语言翻译员团队的经理，Issa表示，自己不断向翻译员所传达的信息是——新技术已经来了，我们不可能拒绝它、抵抗它，而是应考虑如何让技术造福我们的工作和生活。





“有很多翻译对机器有强烈的抵触感，会说不认为机器的翻译能够代替人。”



但是我给我们公司的翻译员传递的一个信息是，如果你看到一个猴子在沙滩上拿树枝写‘2+2=5’，我们的反应不应该是这个猴子很笨、比不上人，而是猴子都能够做算术，虽然做错了，离做对有多远呢？ Issa He

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随着机翻逐步取代第一道翻译程序，翻译员个体首先面临的是角色的转变。





Issa表示：“对于一个翻译员来说，以前的这个服务是叫translation，看到英文把它翻译成中文，现在我们称之为post-editing，这是一种新的翻译方式，也就是说机器把它翻好之后你要去进行修改、把它变成更好。其实对于基本功的要求是更高的。”





而谈及翻译文字的精准性及当下中文环境中字词的混用现象，Issa认为，对非语言工作者来说，日常语言在生活中灵活使用完全可以接受，但对于诸如翻译员、记者、编辑等语言文字工作者来说，“咬文嚼字”应是职业道德所在。



在我们这个行业里面，我觉得我们有责任使用约定俗成的正确的清晰的语言，我就这是我们的职业道德。 Issa He

“澳洲是一个多元文化的国家，如果我们准确地使用语言，能够最大化地减少误解，提高交流的效率。”她补充说。





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LISTEN TO AI正在如何改变澳洲的翻译行业？ SBS Chinese 06/04/2023 19:21 Play