本月加息暂停利率走势引发关注 澳洲储备银行和银行界怎么说？

要点： 澳大利亚储备银行（RBA）表示，该行需要将目前6.8%的通胀率降至其2%至3%的目标范围；

澳新银行（ANZ）表示，从现在开始澳大利亚储备银行的加息决定将更加“依赖数据”。

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank）坚持其立场，认为现金利率将达到3.85%。

澳大利亚储备银行行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）表示，本月暂停加息并不意味着加息结束。





洛伊本周三在悉尼的全国记者俱乐部进行演讲，谈及董事会在连续 10 次上调利率后，决定在 4 月份将利率维持在 3.6% 的原因。





他表示，董事会决定维持利率不变，以容许有时间去评估迄今为止加息对经济的影响。





洛伊还为之前加息背后的经济原因进行辩护，称另一种替代方案会带来“更持久的通胀，最终甚至更高的利率和更高的失业率”。



但他也对澳大利亚人在未来几个月可预期什么作出暗示，银行界也就此发表看法。



澳大利亚未来利率何去何从？

洛伊表示董事会预计利率将进一步上升。





他说：“本月维持利率不变的决定并不意味着加息已经结束。”



Philip Lowe the Governor of the Reserve Bank of Australia has spoken at the National Press Club on Wednesday. Source: Getty / Lisa Maree Williams 他表示，储备银行的重点目标是将 6.8% 的通胀率降至2%至3%目标区间。





“事实上，董事会预计可能需要进一步收紧货币政策，以便在合理的时间内将通胀率恢复到目标水平。”





洛伊在演讲后回答记者的提问时指出，澳大利亚的通胀率是 30 年来最高水平，失业率是 50 年来最低，而且本国还需要两年时间才能将通胀率恢复到目标范围内顶点。





“所以我认为现在谈论减息为时过早，我们还在平衡进一步加息的风险，”他说。



澳新银行的看法

在回应储备银行决定暂停加息的声明中，澳新银行预料未来还会继续加息。





高级经济学家埃米特（ Felicity Emmett）撰写的声明称：“我们仍然认为，通胀将持续到足以要求澳大利亚储备银行在未来几个月进一步收紧货币政策。”



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澳新银行的看法是“问题不在于澳大利亚储备银行在‘何处’达到目标（我们仍然赞成将 4.1% 作为最终利率），而是‘何时’达到目标”。





埃米特指出，对澳大利亚储备银行改为暂停加息的决定，确定了储备银行“更加依赖数据”，由“需要”继续加息的前景下调为“很可能需要”继续加息。



联邦银行对利率的立场

联邦银行的经济主管艾尔德（Gareth Aird）在与《投资者日报》交谈时表示，留意到澳大利亚储备银行措辞的“软化”。





在利率公布后，艾尔德在澳大利亚联邦银行发表有关经济更新的文章中写道，本次暂停加息可能是澳大利亚储备银行开始减息前的缓冲。





他说：“前瞻性指引进一步趋向温和，3.6%可能是本（加息）周期的最终利率。”





尽管有此评论，该银行仍坚持最终利率应为 3.85% 。





联邦银行继续预料，利率将在今年最后一个季度下降 0.5%，然后在 2024 年上半年再次以相同幅度下调。





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