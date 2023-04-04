RBA四月暂停加息 维持3.6%现金利率

这是澳大利亚储备银行在连续十次加息后首度暂停加息，维持3.6%的官方现金利率。





储备银行行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）发表声明称：“董事会做出了本月维持利率不变的决定，以提供更多时间来评估迄今为止的加息影响和经济前景。”





但他表示，未来几个月可能仍然需要进一步加息。





他说：“董事会预计，很可能需要进一步收紧货币政策，以确保通货膨胀回到目标范围。”





洛伊还引用了最近的消费者价格指数（CPI）数据，他说这些数据表明澳大利亚的通货膨胀已经达到顶峰。





他说：“有进一步的证据表明，更高的利率、生活成本压力和住房价格的下降正在导致家庭支出的大幅放缓。”





根据澳大利亚统计局（ABS）在上周最新发布的月度通胀数据，在截至2月份的12个月中，澳大利亚消费者价格指数上涨6.8%，低于1月份7.4%的年增长率。





此前，市场普遍预期在截至2月的一年中CPI增长率为7.2%。



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与此同时，澳大利亚劳动力市场的状况比预期中好，失业率从今年1月份的3.7%下降到2月份的3.5%，失业人数减少16500人，新增岗位6.5万个，这远高于正常的月均水平。





自去年开始，储备银行逐步将现金利率从当时0.1%的低点上调，以期使通胀回落到2%至3%的目标区间内。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说，虽然今天的决定对很多澳大利亚人来说有所宽慰，但政府理解人们未来仍将面临挣扎。





他说：“这就是为什么生活成本是我们经济计划和即将出台的预算案的主要焦点。”





德勤经济咨询公司合伙人史蒂芬·史密斯（Stephen Smith）说，暂停加息的决定不仅受到数百万抵押贷款持有人的欢迎，而且受到在大流行期间积累了大量债务的大小企业的欢迎。





他补充说：“十次加息的影响仍在经济中发挥作用，仍有数十万大流行时期的低利率固定抵押贷款将在未来一年内恢复为浮动利率。”





经济学家肖恩·奥利弗（Shane Oliver）称这是一个“明智”的决定。





经济学家和一些主要银行在储备银行做出决定之前就存在分歧：一些人预测会暂停加息，而另一些人则预测周二现金利率会被提高到3.85%。





金融比较网站Canstar表示，虽然借贷人对暂停加息表示欢迎，但许多人对过去十个月间现金利率累计上升3.5%已感到不安。





以一笔50万澳元、三十年期的房屋抵押贷款为例，月还款额增加了约1051澳元。





SBS通讯员魏睿昊此前表示，鉴于今年澳大利亚经济下滑的风险在增加，而通胀数据也确实有回落的迹象出现，因此，他预计储备银行会根据逐月公布的最新通胀和就业数据来决定加息途径。

