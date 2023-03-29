最新数据显示 澳大利亚通货膨胀有所放缓

在截至2月份的12个月中，澳大利亚消费者物价上涨6.8%，低于1月份7.4%的年增长率。





澳大利亚统计局（ABS）的月度消费者物价指数（CPI）在从12月的强劲结果中大幅下跌后，通胀率再次下降属意料之中。





此前，市场普遍预期在截至2月的一年中CPI增长率为7.2%。





澳大利亚统计局价格统计主管米歇尔·马夸特（Michelle Marquardt）说：“这标志着从2022年12月8.4%的峰值开始，年度通胀率连续第二个月降低，也可称为‘反通胀（disinflation，即通货膨胀速度下降）’。”



CPI指标衡量的是家庭消费的一揽子商品和服务价格的变化，被澳大利亚储备银行（RBA）标记为4月现金利率决定前需要吸收的关键经济数据之一。





虽然生活成本的上涨正在放缓，但通货膨胀率仍然很高，远高于储备银行2%至3%的目标区间。





储备银行已给自己留下了暂停或再次加息的空间，这取决于近期的各项数据水平。





零售贸易是澳大利亚储备银行的另一个重要数据来源，其疲软程度符合预期，在2月份小幅提升了0.2%。





但一份强劲的就业报告和商界的复苏迹象表明，经济仍有动力。





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