拥有连谷歌都无法提供的答案 Trove到底是什么？

要点： Trove 能否继续获得政府资助、继续运作引发关注；

超过 22000 人向政府请愿，称Trove是所有澳大利亚人的宝贵资源；

墨尔本作家王兴霜（Gabrielle Wang）在Trove的一篇文章中看到了关于其家族史的报道。

1887年11月18日的报纸上的一篇文章让人们看到了王兴霜曾祖父母的婚礼。他们从中国移民到澳大利亚。没有这些记载，这些信息可能会在时间长河中消失。





墨尔本儿童文学作家和插画家王兴霜说，数字化数据库Trove中的这篇文章是一扇窗，让她能够以此了解家族历史，而这些信息在其他地方都无法找到。



Gabrielle Wang is a children's author and illustrator who uses Trove to inform the characters and places in her stories. Source: Supplied / Gabrielle Wang 她称这一在线资源为“无价之宝”。然而在周一之前，如果没有政府决定拨款资助，这一资源将有可能不复存在。





Trove 不仅为王兴霜提供了一个门户，让她了解自己家族在澳大利亚的早期生活，而且在她写许多书时，提供了许多历史背景。





被誉为“国家记忆之家”的 Trove 如今已获得联邦预算的资助，确保澳大利亚人可以在接下来的四年内继续使用它。





那么 Trove 到底是什么，它是如何帮助这么多来自各行各业的人的？它的何去何从为何牵动那么多人的心弦？



一个数字数据库

Trove 是一个免费的在线资源，以其可搜索到澳大利亚百年前的出版物而闻名，但它也收录了许多其他文化制品，包括录音、照片集以及原住民语言记录等。





Trove 存储了超过 140 亿个数字化制品和故事、2600 万页报纸以及1200 多份澳大利亚和托雷斯海峡岛民语言的记录。



Source: SBS Trove 每年获得 2000 万次点击量。历史学家和从事家族史研究的人士都在使用。它是各类研究人员的一个有用工具。



Trove何去何从引发关注

去年，负责该平台的澳大利亚国家图书馆 (NLA) 警告说，除非联邦政府提供数百万澳元，否则 Trove 将在 2023 年 6 月联邦资金即将用尽时不复存在。





2022年底，一场拯救Trove的活动势头强劲。





2023年2 月，一份超过2.2万个签名的请愿书被提交给议会， 要求政府为这一 “国家记忆之家” 提供全额资金。





请愿书写道：“这样，所有澳大利亚人都可以访问这个国家的记忆，这为人们提供了解和认识自己历史的机会。”



People can access Trove for free and search many different collections by word and date including copies of newspapers that go back 200 years. Source: Getty / selimaksan

对Trove的资助

联邦艺术部长托尼·柏克（Tony Burke）周一发表声明称，政府将在未来4年向澳大利亚国家图书馆提供3300 万澳元的资金， 用以资助 Trove。





“在很多方面，Trove 是澳大利亚的数字记忆，”柏克说。





“这笔资金有助于恢复和维护我们强大的文化基础设施——这是政府新的国家文化政策 的重要支柱。”





这笔资金承诺将持续到下一次选举之后， 并从 2027 年 7 月开始将持续提供 920 万澳元的指数化资金，以避免在最后一刻再次为Trove的未来而担忧。





澳大利亚国家图书馆在线发布的公告对这笔资金及其带来的确定性表示欢迎，称 “这将使国家图书馆能够继续提供这项基本服务，注入新内容使其丰富，保护好这一数字平台使其稳定运作。”





“从 Trove 社区获得的巨大支持让我们非常感激和欣慰。”



历史的一部分

澳大利亚儿童文学奖得主王兴霜说，她在为年轻读者创作历史小说时，曾参考Trove的内容。



在她所写的场景和人物中，有一个在 19 世纪 50 年代和 60 年代淘金热时期住在维州比奇沃斯（Beechworth）的年轻女孩，还有一个故事发生在曾遭受日军轰炸的达尔文。





“看到（淘金热时期）写的文章，甚至只是看看当地报纸上的广告或当时发生的事情，都感觉很神奇，”王兴霜说。





她说，如果没有 Trove，很多信息可能仍然存在，但人们浏览和查找这些信息就不会那么容易了，而且这些信息可能会被遗忘或破坏，甚至完全从书面历史中消失。



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“这是我们历史的一部分，如果它没有被数字化，那就只是存放在图书馆某个地方，可能不会那么容易访问，”她说。



一场中式婚礼

就个人而言，王兴霜在 Trove 上看到的印象最深刻的细节，是将近 140 年前她的曾祖父母在维州乡村举行的婚礼。





一篇964（英文）字的文章详述了这一婚礼，刊登在Corowa Free Press上。也许是因为王女士的曾祖父是Wahgunyah为人熟知的店主，所以有如此多的篇幅。



Gabrielle Wang's great grandmother, pictured here with her children, was described in the article . Source: Supplied / Gabrielle Wang “一位居住在广州的兄弟受托为他在异乡的亲戚选择伴侣，”该文章写道，描述了Ah Kew先生之前曾与欧洲女性结过两次婚，但这些婚姻都没有成功。





王兴霜说，虽然这篇文章的部分内容在今天可能被视为是种族主义，但它是“当时的真实反映”。





尽管该文章辞藻华丽，但她觉得当地记者是带着“深情”写的。





“我喜欢它的色彩斑斓。”





“令人惊奇的是，他们的整个婚礼都在那里，就在那里，如果没有在 Trove 上进行数字化，我们永远不会看到这样的故事和画面，”她说。





“Trove 绝对是一个宝藏，希望它能继续运作下去。”





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