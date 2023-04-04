澳大利亚医疗保障系统每年损失高达30亿澳元

澳洲政府委托，对澳洲的医疗系统完整性进行了审查，发现Medicare每年因浪费而造成的损失高达30亿澳元。该报告警告称，在这样一个急需改革且过于复杂、过于不透明的官僚机构中，极有可能因被钻空子而再损失数十亿澳元。





一份由卫生经济学家菲利普（Pradeep Philip）博士撰写的，关于380亿澳元的全民医疗保健系统中的违规和欺诈行为的独立报告发现，澳洲的医疗保险的结构如此之差，审查如此松散，完全无法满足其设立的目的，并为欺诈行为留下了“大开方便之门”。





菲利普的审查发现，“根据对不合规和欺诈的保守定义，不合规的金额可能在于15亿至30亿澳元之间，这是完全可能的”。





这位前维州卫生厅厅长表示，医疗保险福利表（Medicare Benefits Schedule）上的6000个项目难以查询，在每年5亿次的交易中，只有一小部分受到审查。与此同时，医疗诊所的公司所有权不断增加，削弱了医生和病人之间的关系，同时限制了对账单的监督。





菲利普标注了几个需要紧急关注的领域：一个持续的监测系统，可在提出索赔时发送短信提醒；简化Medicare计费系统的项目，以更好地满足复杂的条件；用更清晰的语言描述更多的服务细节，如服务时长和地点。





菲利普的其他建议包括，建立一个由部门代表和独立专家组成的新的医疗保险监督委员会。同时，强大的澳大利亚医学协会（AMA）将失去对谁来管理该系统监管机构的否决权。





去年，研究员福克斯（Margaret Faux）的博士论文中发现，Medicare年度预算中可能有高达30%或80亿澳元的浪费。





其研究表示，这些浪费出于医疗从业人员的错误，或对没有必要或没有发生的服务收费。系统的缺陷使其很容易被滥用，几乎不可能发现欺诈、错误付款和其他错误。





在卫生部长巴特勒（Mark Butler）的委托下，菲利普对此说法进行了调查。





该说法遭到了包括澳大利亚皇家全科医学院（RACGP）和美国医学会（AMA）在内的医生团体的强烈质疑。该协会主席罗布森（Steve Robson）称，这些说法令人震惊地不准确，是对医疗行业的无理污蔑。





菲利普表示，大多数医疗保险的浪费源于不符合规定的错误，而不是有预谋的欺诈。同时，他表示理解医生们会被故意滥用职权的指控所冒犯。





但他的报告表示，澳洲的医疗保险存在结构性缺陷，虽然由于缺乏可用的数据，很难确定精确的浪费水平，但每年有数十亿澳元从该系统中流失。





“这有一个重要的警告，即如果不实行有效的控制、制度和教育，这个问题确实有可能扩大到福克斯博士分析的数量级[80亿澳元]。”





他还称赞福克斯“照亮了我们卫生系统中的关键信任问题”。





菲利普认为，数字不应成为辩论的焦点，也并不应该为未达到80亿而感到自满。





“从这次审查中得到的主要教训是，我们必须把重点放在系统的结构问题和控制上，以建立对医疗保险的信任。”他说。





“目前的系统过于分散，脱节，缺乏当代的工具来检测和解决不合规和欺诈行为。”





“杜绝欺诈和减少不合规行为必须是系统改革的重点。”





菲利普还呼吁各州政府调查公立医院不透明的计费安排。医疗专家们称，对以他们的名义计费的情况了解甚少，或根本不了解。





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