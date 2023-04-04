澳洲知名护肤品牌Aesop以37亿澳元高价出售给欧莱雅

总部位于墨尔本的护肤品集团Aesop已被其巴西母公司Natura出售给全球巨头欧莱雅。这一交易对这家澳大利亚创立的公司的估值为25.25亿美元（约合37亿澳元），包括债务。





这笔交易目前澳大利亚最大的奢侈品交易预计将在2023年第三季度完成。





周二，Natura在一份声明中表示，本次出售将使Natura去掉资产负债表的杠杆，使其能够专注于雅芳国际的业务范围，同时稳步提升The Body Shop的业务。该公司表示，它于4月3日与买方达成了具有约束力的协议。





去年10月，这家巴西化妆品企业集团表示，其正寻求出售这部分业务，或有可能通过首次公开募股（IPO）将其分拆。





Aesop护肤品牌使用植物成分，成立于1987年，是Natura集团内部最小的部门，但利润率最高，接近25%。





Aesop越来越被投资者视为Natura皇冠上的明珠，而Natura的其他业务扩张速度较慢，包括雅芳（Avon）和Body Shop。除了让Natura有机会加强改善其在拉丁美洲的核心业务的运营外，这次出售还为其亟需解决的债务负担带来了缓解。





在交易前对32位本地和外国投资者进行的调查中，Banco Bradesco BBI表示，其大多数客户预计Natura将以20亿至25亿美元的价格出售Aesop的100%股权。





美国银行和摩根士丹利（Morgan Stanley）与Natura合作进行了此次出售。





欧莱雅首席执行官希罗尼姆斯（Nicolas Hieronimus）在一份声明中说：“Aesop跟上了当今所有的上升潮流，欧莱雅将有助于释放其巨大的增长潜力，特别是在中国和旅游零售业。





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