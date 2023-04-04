澳大利亚将禁止在所有政府设备上使用TikTok

据报道，基于安全考虑，澳大利亚政府发放的设备将禁止使用社交媒体应用程序TikTok。





据《澳大利亚人报》报道，在内政部审查这个由中国企业拥有的应用程序构成的风险后，澳大利亚总理艾阿尔巴尼斯即将颁布有关禁令。该禁令将适用于政府为政界人士和公务员提供的手机和其它设备。





报道称，各州和领地政府周一（4月3日）已接到关于联邦禁令的简报，预计将对其人员执行类似的规定。



该禁令预计最早将于周二宣布。 澳联社（AAP） 已联系政府寻求置评。





此前，美国、加拿大和欧盟已禁止政府雇员在因公配备的设备上使用TikTok。





TikTok 澳大利亚和新西兰总经理亨特（Lee Hunter）表示，如果得到证实，该公司对这一决定“非常失望”。





亨特在一份声明中表示：“（这一决定）是出于政治考虑，而不是基于事实。尽管我们一再表示愿意就这项政策与政府进行建设性接触，TikTok和数百万使用TikTok的澳大利亚人只能通过媒体得知这一决定，我们对此也感到失望。”





“我们再次强调，没有证据表 TikTok 以任何方式对澳大利亚人构成安全风险。TikTok不应被与其他社交媒体平台区别对待。”



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对TikTok的担忧与中国政府根据国家法律收集和访问数据的可能性有关，这些法律可能会迫使企业交出信息。





不过，拥有该社交媒体应用程序的字节跳动（ByteDance）否认可将用户数据交给当局。





澳大利亚反对党一直呼吁政府就国家安全问题采取行动，并仿效其他国家制定禁令。





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