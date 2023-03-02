美国已禁止政府设备使用TikTok 澳大利亚也会这样做吗？

要点： 澳大利亚政府表示，禁止在公务员设备上使用TikTok的建议并没有改变;

美国给联邦机构30天的时间从政府设备上删除该应用程序;

北京方面批评这一决定，称其过度。

澳大利亚政府表示，尽管主要盟国出于安全考虑限制公务员使用该社交媒体应用程序，但本国情报机构并没有呼吁在政府设备上禁止TikTok。





美国决定禁止所有政府设备使用该中国视频应用程序，此举在周三引起了北京的批评，并导致联盟党质疑为什么澳大利亚尚未效仿实施禁止。





由于担心TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）可能为中国政府收集个人数据，美国联邦机构的员工被给予30天的时间将TikTok从他们的工作设备中清除。





TikTok此前曾表示，它从未与中国政府分享过澳大利亚的数据，其安全团队会尽量减少访问数据的人数。



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据报道，澳大利亚九个联邦机构——八个部门和联邦科学与工业研究组织——已经下令他们的员工从工作设备中删除该应用程序。





但澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）周三在接受澳大利亚广播公司采访时表示，政府还没有收到关于全面禁止的建议。





“我们知道美国做出的决定。毫无疑问，我们各个机构的同事将考虑这点，并将其纳入他们自己的考虑。但给我们的建议还没有改变，”他说。





美国的决定引发了北京的强烈回应。中国外交部发言人毛宁指责美国 “泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压别国企业的错误做法”。





她说：“美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜爱的应用软件，未免太不自信了。”





“美国政府应当切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压有关企业，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。”



Treasurer Jim Chalmers. Source: AAP / MICK TSIKAS 本周，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）以安全风险为由，宣布禁止所有公务员在其政府发放的手机上使用TikTok。





他告诉记者：“从企业到个人，许多加拿大人都会反思自己的数据安全，或许会做出选择。”





澳大利亚反对党网络安全事务发言人詹姆斯·帕特森（James Paterson）在接受SBS新闻采访时说，TikTok“听命于”中国共产党，由于它受到中国国家安全法的约束，如果被要求分享数据，TikTok就必须这样做。





帕特森参议员说，目前还不清楚哪些私人和敏感信息已经被“交给了中国情报机构”。





他说：“我们现在落后于我们志同道合的朋友和盟友，他们正在采取行动，保护他们的公民和政府用户免受这些非常危险的网络安全风险。”





虽然承认只有工党能够获得最新的安全建议，但帕特森说，“政府有责任”解释为什么它还没有全面禁止联邦设备使用该应用程序。



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“只有政府掌握了最新的国家安全建议，使其能够做出决定。但是，如果我们的朋友和盟友正在做出这些决定，澳大利亚必须得有非常好的理由去解释为什么不效仿，”他说。





新南威尔士大学网络安全研究所所长奈杰尔·费尔（Nigel Phair）将美国的决定称为“过度”，敦促澳大利亚政府从个人自由和娱乐享受的角度来看待这个应用程序。





他建议将工作电话和私人电话分开，作为减轻风险的潜在途径。





他告诉SBS新闻：“我认为政界人士，实际上还有很多企业界人士，应该把他们的个人网络环境和工作环境分开。”





“事实上，对于专业工作和个人生活来说，在线社交媒体有很多好处，但把它们分开也许是个好主意。”





费尔呼吁，关于“在线意味着什么”的公共讨论中要有更多的细微差别——以及人们愿意在多大程度上被追踪他们的个人信息。





他说，社交媒体公司收集个人信息并不新鲜，但他警告说，人工智能(AI)的发展将使国家和公司能够更有效地锁定数据。





他说：“我认为我们需要进行更广泛的对话，而不是单独挑出一方。”





With additional reporting by AAP.





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