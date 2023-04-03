生物安全官员在新州查获近40吨风险食品 包括龟肉、蛙肉

2月底，食品安全检疫关在悉尼的一个仓库内发现你这批近40吨重的走私食品，包括了来自海外的龟肉和蛙肉。





农业部长瓦特（Murray Watt）在今早2GB的采访中称其为“澳大利亚史上最大的一次生物安全事件”。





瓦特不愿透露这批走私品来自何处，但表示，这只是被查获的250吨走私品中的一部分。





农业部长瓦特称其为“澳大利亚历史上最大的生物安全事件之一”。Department of Agriculture, Fisheries and Forestry



2月中旬，一名生物安全官在新州的一次例行检查中发现了可疑的货物箱，随后进行了搜查。在这批被查获的总重250吨的货物中，有38吨存在生物安全风险，包括牛肉、鸡肉、鸭肉、猪肉、鹅肉、蛙肉、生虾、植物产品和土壤。





瓦特表示：“目前正在进行严肃的调查，涉事人员可能会面临长达10年的监禁。”





澳大利亚生物安全局局长梅特卡夫（Andrew Metcalfe）表示，违反澳大利亚生物安全法，澳洲公司最高可面临687.5万澳元的罚款，个人则可达到137.5万澳元。





澳大利亚首席兽医希普（Mark Schip）表示，子啊一些被扣押的对虾中发现了白斑病。希普博士担心，被污染的肉类可能在牲畜中传播疾病。





瓦特告诉ABC的Landline节目，生物安全服务仍然是农业部门的重中之重，尽管需要采取节约资金的措施来度过余下的财年。





“我们已经在生物安全方面投入了大量的新资金，特别是为了防止口蹄疫和块状皮肤病传入澳洲。“





科学家们估计，在未来五年内，澳大利亚爆发口蹄疫的概率为11.6％。





非洲猪瘟爆发的风险为21%，块状皮肤病的风险为28%。





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