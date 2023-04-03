继维州州长访华后 他州州长相继宣布计划访华

上周六，维州州长安德鲁斯（Dan Andrews）结束访华行程，返回澳洲。昆士兰州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）宣布，其正计划在今年晚些时候正式访问中国，





昆州州长办公室在周日的一份声明中确认，帕拉什伊可能将在11月前往中国。中国是昆士兰州最大的贸易伙伴。





与此同时西澳州州长麦高文（Mark McGowan）也在周日宣布，将于4月17日开始为期五天的中国之行，与中国领导人“重新建立联系”。





自疫情以来，维州州长安德鲁斯是第一位访问中国的澳大利亚政府领导人，他于周六结束了为期四天的访问。





由于本次行程中，安德鲁斯没有邀请媒体或组织企业代表代表团共同参加，因此遭到了批评。





在记者联系之前，安德鲁斯并未公布此次访问的消息。





当被问及帕拉什伊是否会邀请媒体陪同时，其办公室声明表示：“欢迎媒体参加。”





声明中称：“今年，昆士兰将庆祝与上海建立姐妹州关系30周年。“





州长表示，她将研究加强昆士兰州与中国贸易的可能， 并可能在11月访问中国。





自2015年上台以来，帕拉什伊已多次访问中国。上周，她在布里斯班会见了中国驻澳大使肖千，后者邀请昆士兰州长进行回访。





麦高文也表示，会允许记者在即将到来的行程中采访。





麦高文在一份声明中表示，他的行程将包括“与中央政府和行业主要领导人的高级别会议”，以支持能源、国际教育和航空领域的贸易和投资。





上个月，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，如果受到习近平的邀请，他将会访问中国。





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