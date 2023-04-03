伊朗一对母女遭泼酸奶 为何反而被捕？

要点： 网上疯传的一段视频显示，一名男子将酸奶泼向两名露出头发的女子；

据报道，伊朗当局已对这名男子和两名女子发出了逮捕令；

上周六，伊朗总统重申该国法律规定女性戴头巾。

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）上周六表示，戴头巾是伊朗的法律。此前网上疯传的一段视频显示，在什叶派穆斯林圣城附近的一家商店，一名男子向两名未戴头巾的女子泼酸奶。





去年 9 月， 22 岁的库尔德族女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉“不正确地戴头巾”而被道德警察拘留，在拘留期间死亡。随后伊朗全国爆发了抗议活动，之后有越来越多女性丢弃头巾以示对当局的反抗。





东北部城市马什哈德（Mashhad）附近一个城镇的司法当局对一名男子发出逮捕令，因为他将酸奶倒在一对母女的头上。





据官方媒体报道，当局也因这对母女违反伊朗严格的女性装束规定而发出逮捕令。





即使冒着因违反强制性装束规定而被捕的风险，不戴头巾的女性在伊朗各地的商场、餐厅、商店和街道上仍可见到。





社交媒体也广传女性与道德警察对峙的视频。





莱希在电视直播中说：“如果有人说不相信（戴头巾）……最好是说之以理。”





“但重要的是，这是法律规定……今天，戴头巾是法定要求。”



当局表示，发生了这一袭击事件的奶制品店老板已收到警告。





社交媒体上的报道表示，这家店铺已经关闭。当地一家报社引述店主说，他已获准重新开业，但应向法院“作出解释”。





据伊朗媒体报道，司法部门负责人艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）较早前称要“毫不留情”地起诉公开露面的女性。





有几家新闻网站引述艾杰的话称：“不戴头巾等于敌视（我们的）价值观。”





根据伊朗 1979 年革命后实施的伊斯兰教法，女性必须遮盖头发、穿宽松的长衣服以掩饰身材。违反者将面临公开谴责、罚款或被捕。





伊朗内政部上周四发表声明称，头巾是“伊朗民族的文明基础之一”和“伊斯兰共和国的实践原则之一”，表示在这个问题上不会有任何“退缩或容忍”。





该部也敦促民众对抗不戴头巾的女性。





在过去数十年，此类指令助长了强硬派人士攻击女性，而他们没有受到惩罚。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



