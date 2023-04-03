SBS早新闻（4月4日）Play14:38 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.39MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。新州州长赞扬穆斯林社区对经济的贡献；澳大利亚政府级别的设备将禁用TikTok；本财年将有4640亿澳元的能源材料出口；美国前总统特朗普已抵纽约准备出庭。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新州州长赞扬穆斯林社区对经济的贡献华人学员大增：老年护理课程学费全免还能轻松找工液化天然气动力煤出口提升，澳本财政年度将有价值4640亿澳元材料出口维州政府在皇冠赌场宣布新规分享Latest podcast episodes维州州长访华是否能为维州带来更多留学生？【现场说法】昆州将改革反仇恨犯罪法 为什么要举报仇恨犯罪？华人学员大增：老年护理课程学费全免还能轻松找工SBS晚新闻（2023年4月3日）