维州政府在皇冠赌场宣布新规

根据新规，在墨尔本皇冠赌场内连续赌博三小时的顾客必须休息15分钟，如果一天内赌博超过12小时，则必须休息24小时。

The exterior of the Crown Casino, located on Southbank, in Melbourne, Friday, August 4, 2017.

维州政府在皇冠赌场宣布新规，包括强制休息15分钟。 Source: AAP

维州政府在墨尔本皇冠赌场发布新规，以期减少赌博危害。新规将包括，要求顾客在参赌30分钟后强制休息15分钟。

两年前，皇家委员会（Royal Commission）对皇冠赌场是否持适合持有赌场执照进行调查。

根据新规，连续赌博三小时的顾客必须休息15分钟，如果一天内赌博超过12小时，则必须休息24小时。

在一个星期内最多只能赌博36小时。

维州的赌场和博彩业部长霍恩（Melissa Horne）说，这些措施将解决场所内的问题赌博。

“我们在皇家委员会审查期间看到的一些证据显示，对于在赌场和老虎机前挣扎的人来说，赌场对他们存在着令人难以置信的掠夺行为。“

新规实施后，皇冠赌场的工作人员将有权在赌客未能达到强制性休息要求时，将其拒之门外。

“我认为能够鼓励顾客在赌博场所中进行休息，讨论伤害服务，是确保我们的赌场成为减少赌博伤害的全球领导者的重要步骤之一，”霍恩说。

在2021年皇家委员会调查后，皇冠公司险些失去其赌场执照。

根据调查结果，皇冠公司逃税金额达数亿澳元，与犯罪团伙勾结，并为史诗级的巨额洗钱活动提供便利。

此外，皇冠公司也未能阻止其员工在中国入狱，并无视了负责赌博法。

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Published 3 April 2023 4:24pm
Source: SBS