维州政府在皇冠赌场宣布新规

维州政府在墨尔本皇冠赌场发布新规，以期减少赌博危害。新规将包括，要求顾客在参赌30分钟后强制休息15分钟。





两年前，皇家委员会（Royal Commission）对皇冠赌场是否持适合持有赌场执照进行调查。





根据新规，连续赌博三小时的顾客必须休息15分钟，如果一天内赌博超过12小时，则必须休息24小时。





在一个星期内最多只能赌博36小时。





维州的赌场和博彩业部长霍恩（Melissa Horne）说，这些措施将解决场所内的问题赌博。





“我们在皇家委员会审查期间看到的一些证据显示，对于在赌场和老虎机前挣扎的人来说，赌场对他们存在着令人难以置信的掠夺行为。“





新规实施后，皇冠赌场的工作人员将有权在赌客未能达到强制性休息要求时，将其拒之门外。





“我认为能够鼓励顾客在赌博场所中进行休息，讨论伤害服务，是确保我们的赌场成为减少赌博伤害的全球领导者的重要步骤之一，”霍恩说。





在2021年皇家委员会调查后，皇冠公司险些失去其赌场执照。





根据调查结果，皇冠公司逃税金额达数亿澳元，与犯罪团伙勾结，并为史诗级的巨额洗钱活动提供便利。





此外，皇冠公司也未能阻止其员工在中国入狱，并无视了负责赌博法。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



