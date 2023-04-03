小心这种“环保杀手” ：澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？

要点： 当合成织物被洗涤时，数百万个微小塑料纤维颗粒会被释放出来；

这些微小塑料纤维进入水道后，会对小动物及生态系统产生负面影响；

为了保护环境，澳大利亚研究员 Shima Ziajahromi希望人们少洗衣服。

Ziajahromi 博士是格里菲斯大学澳大利亚河流研究所（Griffith University's Australian Rivers Institute）的研究员。





她研究微塑料对水道的影响。她说，人们通常不知道很多常见的衣物会掉落塑料微小碎片。





她告诉 SBS 新闻：“当我们用洗衣机洗涤合成纤维织物时，数百万个微小塑料纤维颗粒会被释放并流入下水道。”



Shima Ziajahromi, a research fellow at Griffith University's Australian Rivers Institute, looks at how the accumulation of tiny microplastic particles in waterways impacts organisms and their ecosystems. Source: Supplied

微塑料是什么？

Ziajahromi 博士介绍，微塑料是尺寸在 1 到 5000 微米（5毫米）之间的微小塑料碎片。





一微米是千分之一毫米，虽然几毫米或更大的较大微塑料可能是可见的，但许多微塑料非常小，肉眼看不见。



衣服里的微塑料

许多衣服的面料都是由塑料制成的。





Ziajahromi 博士说：“合成纤维是人造纤维，其中大部分是由石油原料制成的。”





衣物中最常用的合成纤维是涤纶和尼龙。





国际毛纺织组织（International Wool Textile Organisation）估计，2019 年合成纤维在全球纤维市场中占据 63%的份额，预计到 2030 年将增长至73%。



Synthetic fibres are used for much of the clothing in wardrobes around Australia. Source: Getty / Kristina Strasunske

微小塑料颗粒会带来什么危害？

任何形式的摩擦，甚至只是穿衣，都会将合成纤维衣物中的微小颗粒释放到环境中。





Ziajahromi博士表示，像洗衣和烘干衣物通常都会从衣物中释放大量的微塑料颗粒。





她说：“一项研究表明，一般五公斤的涤纶织物洗涤后，大约会释放出六百万个微塑料纤维颗粒。”





“其中一些更小的纤维颗粒，无法被传统的废水处理厂截留，因此，数十亿个微塑料颗粒正在流入我们的水生系统，在淡水和海洋水域及沉积物中积累。”





水道中的微小塑料颗粒引发许多问题。



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Ziajahromi说：“它们具有持久性，可在生态系统中长时间存在。”





“它们非常微小。水中各种生物，从小型浮游生物，到鱼类和大型哺乳动物，都可能误食它们。这可能会阻塞它们的消化道，减少食物摄取。”





Ziajahromi表示，一个很大的问题是生物累积（bioaccumulation），即动物体内积累塑料无法消化，这些动物又被包括人类在内的食物链上游动物所摄取。





除此之外，这些颗粒可能会向水中和周围环境中释放化学物质。





它们在某些环境中的存在也可能成为微生物的障碍。





Ziajahromi研究了水蚤等浮游生物，对它们来说，负面影响不仅是摄入微小塑料颗粒产生的问题，也可能是因微小塑料纤维缠绕而死的问题。





此外，受到微塑料侵害的不仅是海洋环境。





Ziajahromi表示，微塑料还出现在空气中，很可能是来自衣物和家具的纺织品。





“一项研究表明，一台家用烘干机每年向室内空气释放多达1.2亿个纤维颗粒，所以我们也在吸入，但目前还不清楚这对人体健康的影响，”她说。



如何减少衣服释放的微塑料？





购物者可以选择购买天然纤维织物，如用棉花、羊毛、大麻或竹子制成，以避免微塑料颗粒散发到环境中。





Ziajahromi提到，她通常会想办法去买天然纤维衣物，而不是合成纤维的。





"我们可以采取一些措施来减少衣服中微塑料的释放，并从源头上减少它们的产生。“





“我们需要让大家意识到，他们可以在源头上减少微塑料颗粒的释放，而不是等到已释放到水环境中再去考虑，我们不可能过滤整个海洋。”



Changing the way you do laundry can reduce the amount of microplastics being released into the environment. Source: Getty / Kinga Krzeminska Ziajahromi表示，大家应该考虑衣服是否需经常洗涤。





“洗涤次数越少，从衣物中释放出的微塑料就越少，所以我们需要注意。”





她还建议缩短洗涤时间，因为长时间洗涤会释放更多的微塑料颗粒。





研究表明，高水温会增加从合成衣料中释放的微塑料量，因此用冷水洗衣也是可取的。



对于塑料污染是否有解决方案？

尽管天然纤维是更环保的选择，但Ziajahromi表示，它们也存在一些问题。





“在天然纤维制造过程中，也会添加一些化学品和染料，当它们更快分解时，这些化学物质也会更快地渗入水中生物中。”





她建议政府对合成纤维的使用进行监管，这是减少微塑料数量从衣物进入水道中的唯一现实途径。





她说，塑料是制造商的低成本选择，将继续用于大多数的衣物中。





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