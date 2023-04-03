小心这种“环保杀手” ：澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？

澳大利亚一位研究人员对微小浮游生物进行研究，发现了与家庭洗衣相关的环保问题。衣物如何选以及如何洗，给环境带来的影响不容忽视。

Water pouring onto clothes inside a top loading washing machine.

Washing clothes less frequently means fewer microplastics are released into the environment. Source: Getty / domoyega/Getty Images

要点：
  • 当合成织物被洗涤时，数百万个微小塑料纤维颗粒会被释放出来；
  • 这些微小塑料纤维进入水道后，会对小动物及生态系统产生负面影响；
  • 为了保护环境，澳大利亚研究员 Shima Ziajahromi希望人们少洗衣服。
Ziajahromi 博士是格里菲斯大学澳大利亚河流研究所（Griffith University's Australian Rivers Institute）的研究员。

她研究微塑料对水道的影响。她说，人们通常不知道很多常见的衣物会掉落塑料微小碎片。

她告诉 SBS 新闻：“当我们用洗衣机洗涤合成纤维织物时，数百万个微小塑料纤维颗粒会被释放并流入下水道。”
Headshot of Shima Ziajahromi
Shima Ziajahromi, a research fellow at Griffith University's Australian Rivers Institute, looks at how the accumulation of tiny microplastic particles in waterways impacts organisms and their ecosystems. Source: Supplied

微塑料是什么？

Ziajahromi 博士介绍，微塑料是尺寸在 1 到 5000 微米（5毫米）之间的微小塑料碎片。

一微米是千分之一毫米，虽然几毫米或更大的较大微塑料可能是可见的，但许多微塑料非常小，肉眼看不见。

衣服里的微塑料

许多衣服的面料都是由塑料制成的。

Ziajahromi 博士说：“合成纤维是人造纤维，其中大部分是由石油原料制成的。”

衣物中最常用的合成纤维是涤纶和尼龙。

国际毛纺织组织（International Wool Textile Organisation）估计，2019 年合成纤维在全球纤维市场中占据 63%的份额，预计到 2030 年将增长至73%。
Items of clothing hanging on coat hangers in a wardrobe
Synthetic fibres are used for much of the clothing in wardrobes around Australia. Source: Getty / Kristina Strasunske

微小塑料颗粒会带来什么危害？

任何形式的摩擦，甚至只是穿衣，都会将合成纤维衣物中的微小颗粒释放到环境中。

Ziajahromi博士表示，像洗衣和烘干衣物通常都会从衣物中释放大量的微塑料颗粒。

她说：“一项研究表明，一般五公斤的涤纶织物洗涤后，大约会释放出六百万个微塑料纤维颗粒。”

“其中一些更小的纤维颗粒，无法被传统的废水处理厂截留，因此，数十亿个微塑料颗粒正在流入我们的水生系统，在淡水和海洋水域及沉积物中积累。”

水道中的微小塑料颗粒引发许多问题。
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Ziajahromi说：“它们具有持久性，可在生态系统中长时间存在。”

“它们非常微小。水中各种生物，从小型浮游生物，到鱼类和大型哺乳动物，都可能误食它们。这可能会阻塞它们的消化道，减少食物摄取。”

Ziajahromi表示，一个很大的问题是生物累积（bioaccumulation），即动物体内积累塑料无法消化，这些动物又被包括人类在内的食物链上游动物所摄取。

除此之外，这些颗粒可能会向水中和周围环境中释放化学物质。

它们在某些环境中的存在也可能成为微生物的障碍。

Ziajahromi研究了水蚤等浮游生物，对它们来说，负面影响不仅是摄入微小塑料颗粒产生的问题，也可能是因微小塑料纤维缠绕而死的问题。

此外，受到微塑料侵害的不仅是海洋环境。

Ziajahromi表示，微塑料还出现在空气中，很可能是来自衣物和家具的纺织品。

“一项研究表明，一台家用烘干机每年向室内空气释放多达1.2亿个纤维颗粒，所以我们也在吸入，但目前还不清楚这对人体健康的影响，”她说。
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如何减少衣服释放的微塑料？

购物者可以选择购买天然纤维织物，如用棉花、羊毛、大麻或竹子制成，以避免微塑料颗粒散发到环境中。

Ziajahromi提到，她通常会想办法去买天然纤维衣物，而不是合成纤维的。

"我们可以采取一些措施来减少衣服中微塑料的释放，并从源头上减少它们的产生。“

“我们需要让大家意识到，他们可以在源头上减少微塑料颗粒的释放，而不是等到已释放到水环境中再去考虑，我们不可能过滤整个海洋。”
A clothing tag with symbols and the words "Think climate, wash at 30 degrees celsius."
Changing the way you do laundry can reduce the amount of microplastics being released into the environment. Source: Getty / Kinga Krzeminska
Ziajahromi表示，大家应该考虑衣服是否需经常洗涤。

“洗涤次数越少，从衣物中释放出的微塑料就越少，所以我们需要注意。”

她还建议缩短洗涤时间，因为长时间洗涤会释放更多的微塑料颗粒。

研究表明，高水温会增加从合成衣料中释放的微塑料量，因此用冷水洗衣也是可取的。

对于塑料污染是否有解决方案？

尽管天然纤维是更环保的选择，但Ziajahromi表示，它们也存在一些问题。

“在天然纤维制造过程中，也会添加一些化学品和染料，当它们更快分解时，这些化学物质也会更快地渗入水中生物中。”

她建议政府对合成纤维的使用进行监管，这是减少微塑料数量从衣物进入水道中的唯一现实途径。

她说，塑料是制造商的低成本选择，将继续用于大多数的衣物中。

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Published 3 April 2023 2:35pm
Updated 3 April 2023 2:50pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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