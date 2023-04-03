SBS晚新闻（2023年4月3日）Play06:37SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.15MB) 澳洲智库建议联邦政府对退休公积金进行税改；新州公立中学学生手机禁令将于今年10月推行；澳洲房价10个月來首次上涨；澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE小心这种“环保杀手” ：澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？退休公积金税收优惠每年花费450亿澳元 澳洲智库呼吁政府开展税改今年底起 新州将禁止公立学校学生使用手机澳洲某地已有租金上限 有人希望看到它推广分享Latest podcast episodes【空中汽车诊所】扎过钉子的轮胎是否需要特殊照顾？SBS早新闻（4月3日）中国组建国家金融监督管理局对老百姓意味着什么？面临刑事指控后 特朗普能否再度竞选美国总统？