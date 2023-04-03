SBS晚新闻（2023年4月3日）

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澳洲智库建议联邦政府对退休公积金进行税改；新州公立中学学生手机禁令将于今年10月推行；澳洲房价10个月來首次上涨；澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？（请点击播放键收听详细内容）

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