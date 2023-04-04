特朗普返回纽约面对封口费指控 当地警方如临大敌

美国前总统特朗普（Donald Trump）抵达纽约，面对封口费调查中的刑事指控。这让特朗普成为了首位既作为被告，又在白宫寻求连任的政治候选人。





76岁的特朗普的飞机从佛罗里达州出发，于纽约时间下午3点28分抵达拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport）。特朗普随后乘坐车队前往曼哈顿的特朗普大厦，这是自2021年1月6日国会大厦袭击事件以来，美国面临的最大的一次安全压力测试。





“让美国再次伟大！”当飞机在佛罗里达州起飞时，这位前总统在他自己拥有的“真相”（Truth）社交平台上发布了这条信息。“猎杀女巫，否则，我们曾经伟大的国家就将走向地狱！"





因为特朗普的到来，曼哈顿的街道上挤满了大量警力，特别是在地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）的办公室周围。特朗普和共和党人曾指责这位检察官，称其展开了一场出于政治动机的猎巫行动。



因特朗普的到来，纽约街头布下大量警力。Sipa USA Credit: Anthony Behar/Sipa USA 出于对暴力事件的担忧，法院辖区周围竖起了额外的路障，包括了（当地时间）周二上午，极右翼的女议员马乔里·泰勒-格林（Marjorie Taylor-Greene）将举行抗议集会的一个市中心公园，以及第五大道的特朗普大厦。特朗普大厦周围的钢铁围栏和警车绵延了几个街区。直升机在空中盘旋，注视着聚集的人群。





“如果有任何乌合之众考虑明天来到我们的城市，我们的信息是明确而简单的：控制你们自己，”市长埃里克·亚当斯（Eric Adams）在新闻发布会上警告说。“纽约市是我们的家，不是你们错置愤怒的游乐场。”





据报道，尽管上周四大陪审团的起诉让人感到震惊，但特朗普在周末的反应很平静。这位前总统在他位于佛罗里达州的Mar-a-Lago度假村打高尔夫球，同时开始疯狂筹款。他自称在24小时内筹集了400万美元，并在他的真相社交媒体平台上抨击此案。





尽管如此，周二的传讯是史无前例的，标志着一位美国总统首次面临刑事指控，并可能重新定义2024年的总统竞选。





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