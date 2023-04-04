十连涨后澳大利亚储备银行今会否再次加息 经济学家如何分析？

要点： 专家认为，澳大利亚储备银行本月很大可能再次上调现金利率；

虽然储备银行了解澳大利亚人正受加息之苦，但控制通胀仍然是当务之急；

可能需时数年才能将通胀保持在储备银行的目标范围内。

尽管通胀有所放缓，加上数以十万计的澳大利亚家庭深受加息困扰，但专家认为储备银行很大可能在今天（周二）再次上调现金利率。





储备银行已逐步将现金利率从2022年4月的0.1%上调至如今的3.6%，以期使通胀回落到2%至3%的目标区间内。





在截至今年2月份的过去12个月内，通胀率或消费者物价指数上涨了6.8%，低于1月份的7.4%的年增长率，也低于市场预期的7.2%。较低的年度通胀，或称反通胀，令人对 4 月份暂停加息增加了希望。





不过，专家现在对加息暂停存疑。究竟储备银行今天开会之后会有什么结果？未来几个月预期有怎样的情况？



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今天可能再次加息吗？

经济学家均倾向于储备银行会再次加息至3.85%，这与此前预计大相径庭。





毕马威（KMPG）的澳大利亚总经济师莱恩（Brendan Rynne）向SBS新闻表示：“储备银行的加息行动接踵而来，所以如果（目标）尚未完成，为何要暂停？”





“我们知道通胀过高，劳动力市场仍然非常紧张，而且我们的工资增长仍然强劲。我认为储备银行希望绝对确保通胀受制，但在目前他们不能这样说。”





莱恩博士说，欧洲央行、美联储和英伦银行在过去两周均在加息。





“海外央行仍在与通胀角力，没有任何迹象显示澳大利亚的通胀环境与他们不同。可以说，他们在通胀率下降方面比我们走得前，我们才刚刚开始。”



The RBA has gradually jacked up the cash rate from 0.1 per cent in April 2022 to 3.6 per cent, its highest rate since May 2012. Source: AAP / Mark Baker/AP 经济学家艾斯莱克（Saul Eslake）向SBS新闻表示，虽然很明显通胀“已经见顶，并正朝着正确的方向前进”，但仍然远远超过目标。





“我很肯定未来几个月至少还会再加息一次，至于是否在本月加则不太确定。”





Judo银行（Judo Bank）经济顾问霍更（Warren Hogan）称，澳大利亚经济的抗御能力“增加了加息的理由”。





“事实证明，澳大利亚经济对加息的抗御能力远超人所想像。”





他向SBS新闻说：“我认为储备银行会坚持他们原本的计划，将现金利率提高到3.85%，然后会暂停，到时我们的利率会处于一个合适的水平去暂停加息。”





“有证据显示某些家庭和企业的确面临压力，但对于大部分经济来说，人们依然过得不错。我认为储备银行将于今年稍后再加息几次。”



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储备银行是如何考虑的？

霍更说：“他们（储备银行）专注于2600万澳大利亚人的福祉和最佳利益，而不仅是数十万可能正在生活中挣扎的人，尤其是那些在息率较低时借下贷款的人。”





“你可以驳斥说，储备银行曾说过会保持低位一段时间，他们对此负有一定责任。但是，如果现在改变他们的货币政策，而不是让整个国家做正确的事情，只会加剧错误。”





莱恩博士也认为，储备银行知道许多借了按揭贷款的澳大利亚人“承压”。 “可是，虽然他们很清楚人们的困苦，但这种挑战并不在他们的职责范围之内。他们的职责是控制通胀，使之重回 2%至3% 的范围内。”



还要加息几次才能回到目标范围？

经济学家认为，可能需时数年才能将通胀保持在储备银行的目标范围内。





尽管新冠疫情期间供应链紧张的情况已逐渐回复正常，包括燃料在内的一些商品价格正在下降，但租金和能源价格仍然高企，而且高昂的人工成本正转嫁至服务价格上。





与此同时，劳动力市场紧张和潜在的工资增长都给通胀带来上行压力。





劳动力市场的状况比预期中好，失业率从今年1月份的3.7%下降到2月份的3.5%，反映出失业人数少了16500人，新增了65000个职位，远高于正常的月均水平。





上周，全国总工会向公平工作委员会提交了一份文件，呼吁对收入最低的工人加薪7%，以跟上通胀的步伐。





莱恩博士表示，工资增长的前景使储备银行陷入困境。 “储备银行正处于双面刃上，既要加息以降低总体需求，但又不想加息引发工资和价格上升的循环。”





霍更表示，储备银行会寻求“非常温和、逐步下降的通胀”， “我认为在两三年内达到这目标并长期保持在此水平是实际可行的”。





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