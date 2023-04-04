Latest

十连涨后澳大利亚储备银行今会否再次加息 经济学家如何分析？

尽管通胀正在放缓，但仍居高不下，一些专家预计澳大利亚储备银行本月可能会再次上调现金利率。

People walk past the Reserve Bank of Australia in Sydney.

While the Reserve Bank of Australia recognises some Australians are struggling to make ends meet due to rising mortgage repayments, it is focused on lowering inflation for all Australians, experts say. Source: AAP / Dan Himbrechts

要点：
  • 专家认为，澳大利亚储备银行本月很大可能再次上调现金利率；
  • 虽然储备银行了解澳大利亚人正受加息之苦，但控制通胀仍然是当务之急；
  • 可能需时数年才能将通胀保持在储备银行的目标范围内。
尽管通胀有所放缓，加上数以十万计的澳大利亚家庭深受加息困扰，但专家认为储备银行很大可能在今天（周二）再次上调现金利率。

储备银行已逐步将现金利率从2022年4月的0.1%上调至如今的3.6%，以期使通胀回落到2%至3%的目标区间内。

在截至今年2月份的过去12个月内，通胀率或消费者物价指数上涨了6.8%，低于1月份的7.4%的年增长率，也低于市场预期的7.2%。较低的年度通胀，或称反通胀，令人对 4 月份暂停加息增加了希望。

不过，专家现在对加息暂停存疑。究竟储备银行今天开会之后会有什么结果？未来几个月预期有怎样的情况？
READ MORE

加息步伐未停澳人或面临更多阵痛 这四大问题专家给出应对建议

今天可能再次加息吗？

经济学家均倾向于储备银行会再次加息至3.85%，这与此前预计大相径庭。

毕马威（KMPG）的澳大利亚总经济师莱恩（Brendan Rynne）向SBS新闻表示：“储备银行的加息行动接踵而来，所以如果（目标）尚未完成，为何要暂停？”

“我们知道通胀过高，劳动力市场仍然非常紧张，而且我们的工资增长仍然强劲。我认为储备银行希望绝对确保通胀受制，但在目前他们不能这样说。”

莱恩博士说，欧洲央行、美联储和英伦银行在过去两周均在加息。

“海外央行仍在与通胀角力，没有任何迹象显示澳大利亚的通胀环境与他们不同。可以说，他们在通胀率下降方面比我们走得前，我们才刚刚开始。”
A man walks past the Reserve Bank of Australia building in Sydney, Australia.
The RBA has gradually jacked up the cash rate from 0.1 per cent in April 2022 to 3.6 per cent, its highest rate since May 2012. Source: AAP / Mark Baker/AP
经济学家艾斯莱克（Saul Eslake）向SBS新闻表示，虽然很明显通胀“已经见顶，并正朝着正确的方向前进”，但仍然远远超过目标。

“我很肯定未来几个月至少还会再加息一次，至于是否在本月加则不太确定。”

Judo银行（Judo Bank）经济顾问霍更（Warren Hogan）称，澳大利亚经济的抗御能力“增加了加息的理由”。

“事实证明，澳大利亚经济对加息的抗御能力远超人所想像。”

他向SBS新闻说：“我认为储备银行会坚持他们原本的计划，将现金利率提高到3.85%，然后会暂停，到时我们的利率会处于一个合适的水平去暂停加息。”

“有证据显示某些家庭和企业的确面临压力，但对于大部分经济来说，人们依然过得不错。我认为储备银行将于今年稍后再加息几次。”
READ MORE

生活成本飙升无人帮忙分担 澳大利亚单身人士的“省钱哲学”

储备银行是如何考虑的？

霍更说：“他们（储备银行）专注于2600万澳大利亚人的福祉和最佳利益，而不仅是数十万可能正在生活中挣扎的人，尤其是那些在息率较低时借下贷款的人。”

“你可以驳斥说，储备银行曾说过会保持低位一段时间，他们对此负有一定责任。但是，如果现在改变他们的货币政策，而不是让整个国家做正确的事情，只会加剧错误。”

莱恩博士也认为，储备银行知道许多借了按揭贷款的澳大利亚人“承压”。 “可是，虽然他们很清楚人们的困苦，但这种挑战并不在他们的职责范围之内。他们的职责是控制通胀，使之重回 2%至3% 的范围内。”
READ MORE

【澳洲经济观察】储备银行十度加息 最新GDP及CPI数据传递哪些经济信号？

还要加息几次才能回到目标范围？

经济学家认为，可能需时数年才能将通胀保持在储备银行的目标范围内。

尽管新冠疫情期间供应链紧张的情况已逐渐回复正常，包括燃料在内的一些商品价格正在下降，但租金和能源价格仍然高企，而且高昂的人工成本正转嫁至服务价格上。

与此同时，劳动力市场紧张和潜在的工资增长都给通胀带来上行压力。

劳动力市场的状况比预期中好，失业率从今年1月份的3.7%下降到2月份的3.5%，反映出失业人数少了16500人，新增了65000个职位，远高于正常的月均水平。

上周，全国总工会向公平工作委员会提交了一份文件，呼吁对收入最低的工人加薪7%，以跟上通胀的步伐。

莱恩博士表示，工资增长的前景使储备银行陷入困境。 “储备银行正处于双面刃上，既要加息以降低总体需求，但又不想加息引发工资和价格上升的循环。”

霍更表示，储备银行会寻求“非常温和、逐步下降的通胀”， “我认为在两三年内达到这目标并长期保持在此水平是实际可行的”。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

液化天然气动力煤出口提升，澳本财政年度将有价值4640亿澳元材料出口

澳洲某地已有租金上限 有人希望看到它推广

小心这种“环保杀手” ：澳洲研究人员希望人们少洗衣服 原因何在？

今年底起 新州将禁止公立学校学生使用手机

分享
Published 4 April 2023 12:44pm
Updated 5h ago 1:01pm
By Caroline Riches
Source: SBS
Available in other languages
标签
Australia