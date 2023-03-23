生活成本飙升无人帮忙分担 澳大利亚单身人士的“省钱哲学”

罗丝（Rose）目前与一对夫妇一起住，这能帮助减轻她在悉尼居住的房租压力。





26岁的罗丝向The Feed 解释：“我之前住在 Marrickville 的一间单身公寓（Studio）。我很喜欢那里，想继续住，但他们加租。”





任职销售协调员的罗丝说，她因而搬入了这家两房联排别墅（two-bedroom townhouse），降低租金压力。





她说：“这样对我们双方都好，因为他们也意识到生活成本越来越高，他们负担不起整座房，而我也负担不起。”





虽然生活成本问题困扰着众多澳大利亚年轻人，但对单身人士来说，情况可能更难。





罗丝说：“我之前住的地方加租，每周租金增加了 50澳元。继续一个人住真的是不可行的了。”



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当没有钱在外面吃饭时，她每晚都是自己煮饭，有时连续三餐吃同样的饭菜。





“是吃得有点闷，但杂货费用越来越高。”





罗丝说，她现在住的房子费用也在上涨，她可能不得不分担成本。





“煤气费、电费好像在不断增加。”





她说：“我的室友他们共用一房，因为他们是一对夫妇，但我是单身。”



单身人士独自承担生活费 夫妻可二人分担

Chanelle Maher is based in country Victoria. Source: Supplied 32 岁的马赫（Chantelle Maher）和她的三个孩子住在维州。她注意到每月的账单费用大幅增加。





她告诉The Feed：“生活真的艰难，我一直都能支付所有账单，但现在我将得分期付款。”





“我认为无论住在哪里，生活成本都一样高。”





住在本迪戈（Bendigo）的她表示，对于有房贷和使用儿童日托的家庭来说，情况最为艰难。





她说：“从某种程度上来看，夫妻能分担账单负担容易一些，但如果其中一方在家照顾孩子，那也好不了多少。”





她担心工资没增，而生活成本却在不断上升。





“生活就算多困难，我们都要生存下去，”马赫说。





马赫目前以不同策略来省钱，例如以网上购物来管理日常杂货预算，在不同的银行账户中预留资金，并在购买任何其它物品之前，先考虑日常账单。





皇家墨尔本理工大学（RMIT University）的行为经济学家埃金斯博士（Dr Meg Elkins）同意夫妻可以分担生活开支负担，使他们更容易应对生活成本危机。



Meg Elkins is a senior economics lecturer from RMIT University Source: Supplied “我们在各方面都感受到压力，如果你独自承担这些生活成本，那么你要放弃的生活会多很多。”





埃金斯博士说：“如果只是比较单身人士和夫妻，那么夫妻比单身人士在面对生活成本上会有很多好处。”





她说，很多人都在为生活糊口作出了些牺牲。





财务比价网站 Finder 最近的一份生活成本报告显示，Z 世代承受的财务压力比婴儿潮一代高出两倍之多。





报告显示，食品杂货费用是所有受访者最担心的支出压力，其次是住房成本，然后是汽油和电费。





澳大利亚能源消费者机构（Energy Consumers Australia）去年表示，从 4月份开始，澳大利亚家庭电费上涨了 300澳元。预计今年 7 月起电费能源价格也将大幅上涨。



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对一些澳大利亚人来说，拥有房屋的梦想也更加遥不可及。





埃金斯博士说：“买房变得越来越困难，人们拥有房子的想法也在改变。”





“大多数情况下，当政府制定政策时，更多是围绕着家庭，而不是为单身人士制定的。”



单亲家庭更有可能陷入财政困难

澳大利亚有超过一百万个单亲家庭，这数字在缓慢上涨。





澳大利亚社会服务委员会（Australian Council of Social Service）一项针对贫困的研究发现，贫困问题对单亲家庭的影响高于平均水平，尤以女性为主要家庭收入者的家庭面对的困难更大。





该委员会与新南威尔士大学（University of NSW）合作的报告显示，女性和单亲家长最有可能陷入贫困。



渴望旅行 但钱值得花吗？

埃金斯表示，生活成本上涨，人们改变消费习惯改变，并减少参与文化和休闲活动。





“旅行费用并没下降，人们真的很想去旅行。”





她说：“他们没有花钱在衣服和娱乐上。”





“特别是对 35 岁以下的人来说，过去几年让他们错过了很多时光，他们现在都先考虑生活中赋予他们人生目标和意义的事。”





“这绝对是我们看到的趋势，”埃金斯说。





随着澳大利亚生活成本上升，单身的罗丝正考虑移居海外，并继续远程工作。





罗丝说：“其实，在葡萄牙市中心租一房三个月的租金，比这里一周的租金还便宜。”





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