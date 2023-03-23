【圆桌健谈】虚幻的“完美世界”：手机与社媒如何影响青少年健康？

智能手机与社交媒体是现代人生活中不可分割的一部分。





它们的出现与兴起，为人类生活带来了极大的便捷。但福祸相依，益处的背面也暗藏着诸多害处。





智能手机和社交网络到底会对青少年带来怎样的影响？家长如何正确引导孩子使用它们？





本期《圆桌健谈》，SBS与教育工作者和心理专家，共同探讨青少年如何安全健康使用智能手机与社交网络这一话题。



智能手机和社交网络到底会对青少年带来怎样的影响？ Credit: EMPICS Entertainment 大多数社交媒体网站允许用户在13岁时注册，但一些家长表示应该提高最低年龄。





一群澳大利亚家长创立了Heads Up Alliance，致力于推迟孩子使用社交媒体和智能手机的年龄，直至八年级。





他们的孩子可以使用电子产品，玩 iPad 并拥有上学所需的笔记本电脑，但没有自己的智能手机或社交媒体帐户。其创立者丹尼·埃拉奇 (Dany Elachi)说：“我们认为任何好处都不会超过许多很多负面影响。”





专家是否认同他的观点呢？



福祸相依：“智能生活”的正反面

注册心理师陈慧菱（Lin Tan）对SBS普通话表示，科技产品给人们，包括青少年带来的种种益处，是无可辩驳的。



澳大利亚注册心理咨询师陈慧菱。 她说：“科技的发展，让青少年可以表达创意力、分享兴趣、探索身份。智能手机的使用，当然也可以让青少年更方便地与他人沟通和联系，想要搜索资料找信息也特别方便，任何时刻都可以上网。”





在新州公校工作、为精英版授课的历史老师Samuel Sun补充说，孩子有自己的社交需求，注册社交媒体，让孩子们在封锁期间能够继续与朋友们保持联络。





除此之外，孙老师说，自己还有学生出于兴趣爱好，自行使用智能手机学习感兴趣的科目，成为了该学科成绩突出的“尖子生”。





孙老师说：“我想举个例子，就是我有一个学生，他对历史的这个了解都很深刻透彻，完全不像一个七年级的学生。当时可能觉得他家庭会给他带来很多正面的影响。”





“但他爸爸妈妈本身对历史没有很了解，平时都没有时间管他。他都是通过自己玩手机，来搜索这些信息，来学习这些内容的。”



Samuel Sun（右）在悉尼公校Chatswood高中担任历史老师，目前带的8个班级中有2个是精英班。 Source: Supplied 虽然“智能生活”给人们带来了极大的便捷，但也带来了诸多负面影响。





对于身心正处于发育成长阶段的青少年来说，一些影响尤其需要引起重视。





慧菱说：“比如说有研究显示，过度使用社交媒体或者手机的青少年，长期的情况下，身心健康都是会受到影响的，比如说睡眠不足，或者是身体缺乏锻炼。”





孙老师根据自己的工作经验和观察表示，智能手机和社交媒体的兴起及其占用时间碎片化的特性，可能导致孩子越来越难以集中注意力。





他说：“从我做老师的经验来讲，我觉得负面影响其实还是会多于正面影响的。像我刚刚说的例子其实也只是少数，更多的是学生可能在上课的时候会偷偷用手机给他的朋友发消息，用手机去看一些别的内容，比如说像TikTok啊Instagram等等。”





“……会更加分心，可以对学生造成一个很不好的影响，就是他们很难对一件事情更加专心，注意力持续的时间可能会更短。”



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研究显示社交媒体让青少年更易抑郁、焦虑

除此之外，孙老师表示，学生在社交网络上分享一些不恰当的内容，对于教育工作者来说也很难去完全侦测并及时引导。





更多时候，学生会“背着老师”观看或分享此类内容，老师“没有办法从根源解决这个问题”。





“基本上就是可能会含有一些种族歧视的内容在里面，然后他们就去用这些内容去取笑别的孩子，可能大多时候都是以这种玩笑的方式发生，但无论玩笑与否，其实老师都是要去做一些引导。”





慧菱也提到，除了身体上的影响外，社交媒体对青少年的心理健康更是产生了极大的负面影响，包括“网瘾”、网络霸凌等等。





孙老师表示，学生在社交媒体上的“网络霸凌”行为极难在现实环境中被侦测，对教育工作者来说是一个极大的挑战。





他说：“我们这几年也会发现网络霸凌的案件也会越来越往上增。”





“它变得更隐蔽了，因为如果发生校园霸凌的话，其实整个学校、老师能够控制的更加多一点，但网络空间更为隐蔽，如果学生不主动来找我们的话，其实作为老师也更难发现。”



慧菱指出，心理研究显示，经常使用社交媒体的青少年“很容易患上抑郁症、焦虑症，甚至会导致这些症状严重化”。





还有研究发现，青少年仅仅是花时间在社交媒体上关注他人近况或是浏览生活照，便“足以导致他们的生活质量水平下降”。





“只因为这种行为很容易造成一种不健康的生活观点，那就是‘别人的生活怎么看起来都是那么地美好’，‘别人为什么看起来总是那么地开心’，”慧菱说。





“近期还有一份国家青少年心理健康的问卷调查，也发现了超过一半的青少年（大约有57%）认为他们的心理健康每况愈下，而这当中有42%的青少年，归结这个问题于使用社交平台。”





慧菱认为，虚拟世界给青少年带来的最严重的负面影响是让青少年对世界形成不真实的认知，从而影响他们三观的塑造。





“网上的空间往往反映的是一种很完美的世界，可这是真的吗？青少年在使用这些平台时，可有认真反思他们在网络上看到的、听到的一切可是真实的，这有信任度吗？”





“人人都想成功。（但）获得更多的点击量和粉丝量，就真的是成功了吗？这和我们所提倡的美德——努力读书、脚踏实地工作、报答社会——还是一样的概念吗？成功是如何去定义的呢？”



心理研究显示，经常使用社交媒体的青少年“很容易患上抑郁症、焦虑症，甚至会导致这些症状严重化”。 Source: AFP / Getty Images 她举例称，去年有新闻报道一位澳大利亚“网红”声称自己这么美，不应该每天工作（“I'm too pretty to work every day”）。网络世界上持有此类观点的人拥有极大的影响力，引发了社会的关注与担忧。





“如果说绝大部分的青少年都是抱着同样的心态，那这对于未来甚至是国家的经济发展会有怎样的一个影响呢？而且有时候，我们在网上所看到的东西也是全赖于社交平台的计算原理，根据受众的性别年龄、所搜索的关键词而呈现出来的这个内容，”她表示。





“但是往往这个内容反映出来的情景，比如说，看到网络的女生都是特别瘦，人人都是亿万富翁，生活过得特别好，这是不切实际也很难达到的。”





“像这样的信息量就足以对青少年灌输不健康，甚至是极端的理念和价值观，导致越来越多的青少年感到挫败感或者是自卑感，甚至是对人生感到绝望。”



手机禁令：学生需要回归面对面社交

近年来，澳大利亚各司法管辖区的教育部门都开始实施校园手机禁令，以更大程度地减少智能手机和社交媒体对青少年的负面影响。



孙老师表示，自己工作的学校从今年开始明显地加大了管控力度，包括禁止学生在课间使用手机。此举体现了侧重点的转变，即从以前担心影响学生学习的方面，转为希望学生锻炼现实生活中的社交能力，脱离“虚拟世界”。





尽管措施更为严格，但孙老师认为短期内很难真正看到实际成效，具体效果“有待观察”。因为疫情封锁的几年间，学生的“社交能力确实有所下降”，老师需要不断提醒学生，不要再低头专注于手机。





“在过去几年COVID的时候，因为学生很难彼此真正见面社交，而是通过手机进行社交，那就导致在COVID之后……他们不知道面对面的时候该如何认识新朋友，他们更习惯于在手机上去认识新朋友、跟朋友聊天。”





总的来说，两位受访的相关领域从业者均认为，智能手机与社交媒体对青少年心理健康的影响尤其需要警惕。正如慧菱所说，一代人甚至数代人的世界观与价值观正在被影响、被塑造，而他们正是社会的未来。





教育部门与教育机构加大了管控力度，但效果仍不明朗。对此感到忧虑的家长们该怎么做，才能更好地引导孩子正确使用手机和社交媒体呢？下一期《圆桌健谈》，专家将为家长们分享实用“干货”，帮助家长们更好地与孩子沟通、设立规则，健康使用手机。





Additional reporting by Jessica Bahr.





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