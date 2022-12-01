澳大利亚年轻人对未来表示担忧

环境、平等和歧视以及心理健康是澳大利亚年轻人最关心的问题。





超过一万八千人对 Mission Australia 的第21次青年调查做出了回应。在这份调查中，15至19岁的人群回答了他们个人生活中的重要问题，以及他们认为的澳大利亚所面临的最重要的问题。





Mission Australia 首席执行官卡利斯特（ Sharon Callister）表示，这项调查为讨论年轻人面临的问题提供了一个平台。





“排名第一的是环境问题，它远远高于其他两个大问题。51%的受访者表示环境是第一大问题，这个比例飞速增长，因为在 2020 年，只有不到30%的年轻人表示这是最重要的问题之一。”





她说，年轻人正在亲身经历环境的变化。





“我们在澳大利亚和世界各地看到了很多事情，无论是灾难性的风暴，还是洪水、丛林大火，还是一般性的气候变化问题以及污染，这对年轻人来说是一个绝对关键的问题。他们不仅在我们的调查中做了这样的反应，他们也在大声疾呼，他们的声音响亮而清晰。他们举行抗议活动，不仅在澳大利亚，在海外也是如此。他们要求采取行动，并希望马上看到行动。”





四分之一的受访者表示他们极度或非常关注气候变化。





受访者迪斯伯里（Gabrielle Dewsbury）表示，她也有同样的看法，并希望在气候问题上采取更多行动。





“我想，当权者采取更多行动会缓解我们在很多年轻人身上看到的许多气候焦虑，因为在过去的几年里，我们感觉当权者并没有真正将气候变化问题视为他们自己的问题。正是这几十年的无所作为将把这个问题交给我这一代和未来的几代人来真正处理。”





公平和歧视以及心理健康是接下来青年人强调的两个重要问题。卡利斯特说，这些问题对那些向成年期过渡的人产生了巨大影响。





“四分之一的年轻人说，在过去的一年里，他们经历了基于种族、性别和文化背景的不公平待遇和歧视。这真的非常令人担忧。在心理健康方面，四分之一的年轻人表示他们大部分时间或所有时间都感到孤独。在过去几年中经历过心理压力的人甚至更多。”



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一个为青年人呼吁的团体“澳大利亚青年事务联盟”表示，一半的受访者表示他们对未来感到悲观，这非常令人担心。





这个团体的女发言人兰迪斯-汉利（Justine Landis-Hanley）说，青少年不应该承受这样的负担。





“当我们看到年轻人将要承担世界的状况时，我们真的能责怪他们对未来不抱希望吗？他们正在继承的是气候的紧急状况，是对生活成本上升的担忧，是房屋变得越来越负担不起，以至于很多年轻人认为他们一生都买不起房子，无法拥有自己的房子。”





她还说，尽管捕捉年轻人的想法和担忧很重要，但仍需要采取行动。





“现在真正的责任在于政府和其他社区成员对这些调查结果要做出回应并采取措施，解决年轻人所面临的现实问题。”





受访者提到更多个人挑战包括财务压力和住房不稳定。十分之一的年轻人在过去一年内担心没有安全的住所，而二十分之一的人表示他们难以支付账单或寻求身边人的经济支持。





卡利斯特说，这些问题影响了太多的年轻人。





“15到19岁的年轻人不应该在澳大利亚这样的国家处理这样的问题。这是我们希望看到大家来关注的地方，Mission Australia也将利用这些信息来帮助我们获得服务和支持，以及让政府和其他组织真正关注这些信息。”





20 岁的迪斯伯里说，当前的生活成本压力极大地影响了她周围的人。





“燃料太贵了，在你的餐盘上获得营养价值也太贵了，我认为这肯定是显而易见的，很多年轻人通过他们的家人看到了这一点。但也有很多年轻人试图自己想办法，我可以明显看到这如何真正地降低了他们对未来的期望。”





今年的调查还询问了受访者他们认为可以做些什么来解决这些问题。





卡利斯特说，答案包括增加学校的心理健康和福利支持，以及改善获得支持服务的机会。





目前正在大学攻读卫生学位的迪斯伯里说，她很高兴看到心理健康讨论已经走到了最前沿。





尽管面临挑战，但她对未来的道路感到乐观。





“我们这一代人目前正在面临所有这些重大问题。但话虽如此，我认为我们有非常弹性的一代人，他们在网上和疫情后开始面对面地重新建立联系，而且我认为只要看看调查结果就可以看出这些年轻人的积极性如何，以及他们如何为解决这些问题做好了准备。”





卡利斯特说，有一些事情值得庆祝，许多年轻人说他们在学习和工作中感受到了支持。





不到一半的受访者对他们的未来感到乐观。





兰迪斯-汉利说，年轻一代正在展示他们如何抵御逆境并从挑战中恢复过来。





“这种希望确实体现了他们的韧性以及他们建设更美好未来的愿望和热情，以及他们认为他们仍然可以建设更美好未来的事实，我认为我们真的需要坚持下去。”





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