澳大利亚曾力寻临床试验参与者 自新冠大流行以来发生哪些变化？

要点 自新冠大流行以来，澳大利亚各地的诊所发现有更多人来询问临床试验的情况；

专家们说，人们现在对试验背后的科学或“对某些事情做出贡献”有了真正的兴趣；

政府向生物技术和制药公司提供研发税收优惠，这些试验通常带来巨大的回报。

对黛安·莫里森（Diane Morrison）来说，她参与临床试验的热情是被自己儿子的临床研究工作激发的。





这位61岁的女士住在悉尼北部海滩，多年来已经参加了三项临床试验。她目前的试验是针对呼吸道合胞病毒（RSV）潜在疫苗的，这种病毒通常会导致肺部和呼吸道的感染，这种感染可能是致命的，特别对于婴儿和老人来说。





“临床研究人员如此努力地工作，寻找治疗疾病的方法。我想如果它能拯救一个人的生命，那就值得了，”她告诉SBS新闻。





虽然对于参与人体试验，人们曾经可能会有一种耻辱感，但莫里森女士说，受到新冠疫情的影响，人们对临床试验的想法似乎已经完全转变。





“我们曾为新冠疫苗绞尽脑汁。每个人都知道新冠，因为每个人都有可能感染。所以疫苗能增加人们对临床研究的了解，以及知道人们应该如何参与其中，这是很好的。”





迄今为止，莫里森女士在她所参与的试验中从未出现过任何不良反应，她对自己受到照顾感到很满意。



Source: Supplied “如果我的症状有任何变化，诊所会直接处理。当我在六月感染新冠时，工作人员一直在给我打电话。他们真的很了不起，”她说。



澳人对做出贡献有兴趣

新冠疫情的出现后，澳大利亚各地的诊所发现民众对临床试验产生了浓厚的兴趣，而且这种热情还在持续。





帮助促进临床试验的Evrima技术公司看到，从2021年第四季度到2022年第三季度，注册有兴趣参与试验的人数猛增了70%以上。





“在过去的几年里，所有年龄段对于试验机会的兴趣都有增加，”Evrima的首席执行官兼创始人夏洛特·布拉德肖（Charlotte Bradshaw）说。





“在大流行之前，我们只是想当然地认为药品是触手可及的，而没有过多地考虑它是如何研发的。”





“现在，受到疫苗和其他治疗新冠研究的推动，人们对新治疗方法、新设备或新疗法是如何推向市场的，以让每一个有需要的人都可以得到帮助而有兴趣。”





北部海滩临床研究中心主任杰夫·沃尔（Jeff Wall）表示赞同，他认为自大流行以来，社会上（对临床试验的）认识已经在提高。





他说：“因为主流媒体已经在报道临床试验，所以有更多的人讨论有关进行临床试验和推进临床试验的好处的话题。”





他说：“人们对试验背后的科学或者对贡献自己的力量有兴趣，这是一件好事。”



Source: AFP

临床试验是如何进行的？

为了证明一种治疗方法足够安全和有效、可以推向市场，高剂量的临床前试验必须首先在不同的动物身上进行，然后再进行四个阶段的人体试验-——剂量要低得多。





第一阶段的试验是为了检查药物的潜在毒性，因此参与者必须健康状况良好。不愿意浪费大量时间在接受观察方面的年轻人通常会被吸引，以换取高达6000澳元的报酬。





当药物在人体中被证明是安全的时候，后期试验的参与者往往是那些患有可从治疗中受益的疾病的人，或者是希望帮助后代的健康人士。这些试验通常需要定期去诊所，费用包括午餐、停车和护理等。





所有参与者都会得到很多关于潜在益处和风险的信息，并且可以在任何时候退出试验。



尤其关注新冠疫苗试验

位于珀斯专门建造的试验设施Linear Research的创新经理山姆·多德（Sam Dowd）说，对于第一阶段诊所来说，新冠是一把 “双刃剑”。





“在新冠疫情前，我们的第一期试验主要吸引了背包客和国际学生。但是在新冠期间，受到国际旅行限制的影响，他们很难来到澳大利亚。”





他补充说：“所有新的参与者开始出于更多的利他主义原因而来，这弥补了人数不足的问题。”





“我们真的看到了一种推动力，而且这种兴趣正在继续。”



When Timothy Roberts felt "helpless" during the pandemic, signing up to participate in a phase 1 COVID-19 vaccine trial felt like something tangible he could do to help. Source: Supplied 62岁的蒂莫西·罗伯茨（Timothy Roberts）对Linear的新冠一期疫苗试验特别感兴趣，参与其中。





与许多澳大利亚人一样，这位珀斯居民认为，在新冠大流行期间“无助感”是最困难的地方。





罗伯茨隔离在家。他的老父亲身体状况也很不好，他的三个儿子，一个是一线工作者，另一个在餐饮和接待行业工作，还有一个是大学生——由于疫情受限在卧室里上网课。





当他看到参加新冠疫苗试验的电视广告时，他没有任何犹豫。





罗伯茨告诉SBS：“ 不接种疫苗有感染新冠的风险，参与对潜在疫苗进行密切监测和控制的科学研究也会有风险。对我来说，作为一个60多岁的人，我认为前者风险更高。”





该试验持续了一年多，包括定期的门诊预约和随访。





“我知道，新冠疫苗必须来自某处。在我无法控制的时候，我在做一些实实在在的事情，这感觉很好。”



试验有着巨大的回报

临床研究行业和澳大利亚政府乐见澳人对参与临床试验的新热情。





在全球范围内，由于新疗法和新技术的出现，如mRNA疫苗的出现，该行业正在快速发展，而这些都需要数据支持。



澳大利亚政府希望尽可能多的生物技术和制药公司在这里进行试验。为了吸引他们，澳大利亚提供了高质量的监管体系和人类研究伦理管理框架，并为研究和开发提供税收优惠。





这有着巨大的回报；临床试验每年为国家经济贡献约11亿澳元。它们不仅创造了就业机会，还提高了澳大利亚的声誉，而且澳大利亚在健康和医疗创新方面的任何突破都会改善健康状况，带来新的经济增长点。





这些好处似乎正在发挥作用。





根据澳大利亚新西兰临床试验注册处的数据，2021年在澳大利亚注册的试验有1957项，高于2020年的1756项、2010年的827项和2000年的51项。





2022年到目前为止，已经有1652项试验注册。



Clinical trials contribute an estimated $1.1 billion a year to the Australian economy. Source: SBS 布拉德肖女士说：“令人难以置信的大量研究正在进入澳大利亚，这简直是太不可思议了”。





“它将研究吸引到该行业，因此创造了更多的就业机会。这使我们有能力成为进行高质量研究的目的地，”她说。





她说，这种大量的试验解释了为什么澳大利亚人可能会在他们的社交媒体和传统媒体上看到更多参与试验的广告。





同时，全科医生也在发挥更积极的作用，在病人的病情在传统治疗下没有得到缓解时，推荐他们参加可能对与他们病情有利的试验。



规模更大、更多样化的试验

随着试验的数量在增加，它们的多样性也在增加。





布拉德肖女士说，现在大多数参与者都对围绕这慢性生活方式疾病和疫苗研究的试验感兴趣。





现在的技术让更多偏远地区的人参与成为可能。



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她补充道：“目前行业真正关注的事是让地区和偏远社区的人们也能获得临床试验的机会。”





“这是一个绝好的机会，可以在家庭和社区内开启对话，谈论参与研究的问题。”





远程进行试验不仅扩大了参与者的多样性，而且还为居住在大城市以外的罕见疾病患者提供了获得可能治疗的途径。





多德先生说，这为社区的治疗创造了新的机会。





他说：“通过试验，这些治疗方法会被带给更多来自农村地区的居民，如果没有试验他们将无法参与这些治疗，特别对于第二和第三阶段来说，这是相当令人兴奋的。”





莫里森女士说，她已经明白，“对于一些人来说，他们的生命都取决于这些试验。”





她说：“如果我们没有人做临床试验，这些药物就不会有任何进展。”





"我试图鼓励更多的人去做，因为我认为越多的人参与，我们就越能摆脱这些可怕的疾病。”





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