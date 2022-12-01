日本法院支持同性婚姻禁令 但维权人士仍抱希望

要点： 东京一家地区法院周三维持了对同性婚姻的禁令；

但该裁决称，同性家庭缺乏法律保护，这侵犯了他们的人权；

日本是G7国家中唯一不允许同性婚姻的国家，其宪法将婚姻定义为基于两性相互同意的关系。

东京一家法院周三维持了对同性婚姻的禁令，但表示缺乏对同性家庭的法律保护，导致他们的人权受到了侵犯——这一评论受到原告的欢迎，认为这是日本向其它G7国家看齐的一步。





日本是G7国家中唯一不允许同性婚姻的国家，其宪法将婚姻定义为基于男女双方同意的关系。





虽然首相岸田文雄的执政党还没有透露任何计划审查此事或提出修改意见，但几位高级成员表示支持同性婚姻。





在周三的裁决中，东京地区法院表示，该禁令符合宪法，但补充说，缺乏保护同性家庭的法律制度，这导致他们的人权受到了侵犯。





“这实际上是一个相当积极的裁决，”参与此案的律师之一泽崎（Nobuhito Sawasaki）表示。





他对路透社（Reuters）说：“虽然婚姻被定义为男女间的关系，而且裁决支持这一点，但它也表示目前同性家庭没有法律保护的情况并不好，并建议必须对此采取一些措施。”



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日本不允许同性伴侣结婚或继承对方的资产，如共同所有房屋，并剥夺他们对双方孩子的抚养权，即使是医院探视也很困难。





尽管市政当局颁发的伴侣关系证书覆盖了日本约60%的人口，但它们并没有赋予同性伴侣与异性伴侣相同的权利。





东京的裁决有望产生影响，因为首都对日本其它地区有着巨大的影响力。





札幌市2021年的一项裁决给人们带来了希望：该裁决指出，同性婚姻禁令违反宪法，尽管6月份大阪的另一项裁决维持了该禁令。





该案的八名原告表示，禁令侵犯了他们的人权，并要求赔偿100万日元（约10700澳元），但法院驳回了这一要求。





“这很难让人接受，”维权团体Marriage for All Japan的负责人松中（Gon Matsunaka）说。





他补充说，异性和同性伴侣都应该能够平等地从婚姻制度中受益，因为法律规定人人平等。





“而它（裁决）明确表示这是不可能的。”





然而，他也表示承认同性家庭缺乏法律保护是“一大进步”。



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“判决的一部分给了我希望”

宣告判决后，原告们在法院外展开横幅，上面写着“婚姻平等向前迈进了一步”，并表示受到鼓舞。





其中一位只愿透露名字Katsu的原告说：“判决的一部分令人失望，但也有一些部分给了我希望。”





东京法院做出此裁决前不久，美国参议院通过了同性婚姻保护法案，新加坡也取消了对同性恋的禁令，但仍限制同性婚姻合法化的前景。





日本还有两起案件正在审理中，维权人士和律师希望支持同性婚姻的司法裁决的积累将最终推动立法者改变这一制度，即使这不太可能很快实现。





原告之一大江（Shizuka Oe）说：“我希望对此进行立法辩论。我们将继续努力。”





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