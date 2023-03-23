这种病症女性患者面临求诊障碍 澳洲新增二十家诊所冀解决难题

要点： 澳大利亚政府在全国各地开设20家新的子宫内膜异位症诊所；

这些诊所的开设是联邦选举承诺的一部分；

政府希望，通过新诊所，澳大利亚人获得正确诊断和护理的时间将能缩短。

患者如今可以在全澳大利亚各州和领地20家新设的子宫内膜异位症诊所预约。





这些专科诊所将在现有的全科医生（GP）诊所内运作，政府将在四年内向每家诊所投入70 万澳元。联邦政府的资金将用于设备和聘用专业人员。这些诊所同时也会是资源中心。





政府希望，通过新诊所，澳大利亚人获得正确诊断和护理的时间将能缩短。





在澳大利亚，大约每九人中就有一人，即100万人，包括妇女、女孩和出生时被定为女性的人，患有子宫内膜异位症。患者的子宫内的组织在子宫外生长。此病症会给患者带来持续的盆腔疼痛，包括异常出血、肠痛和可能不孕。





安永会计师事务所（Ernst & Young）2019年的一项评估计算出，由于患者的生活质量下降和职场生产力下降，此病症每年造成的经济损失估计为 74 亿澳元。



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提供女性健康服务的非盈利组织Jean Hailes Women's Health表示，政府提供这方面的医疗保健是重要的，因为能减少患者求诊时的耻辱感，以及改善民众在国内可得到的求诊机会。





该组织的执行董事怀特（Sarah White）说：“对于这些长期被忽视的问题，这措施确实能增加大众的关注。”





“在Jean Hailes，我们听到女性谈论她们的痛苦一直被漠视。我们还与那些没有意识到原来来月经不一定会痛的女性交谈。”





“一些女性真的很痛苦，她们的声音经常不被聆听，部分原因是医护人员，特别是初级保健人员，不知道从哪里开始诊断以及开始提供她们所需的治疗。 ”



患者平均需时六年半才能获正确诊断

澳大利亚子宫内膜异位症协会主席达文波特（Maree Davenport）表示，患者需等待很长时间才能得到适当的护理和支援。





她告诉 SBS 新闻：“病人平均需要六年半的时间才能获正确诊断，不幸的是，尽管子宫内膜异位症与糖尿病一样普遍，但我们得到的治疗或治愈它的能力有限。”





尽管超声波等非入侵性技术能有效诊断，但由于此病症通常需要通过手术来确认病情，因此据信澳大利亚有大量患者仍未获得诊断。





前维州自由党议员达文波特说，患有子宫内膜异位症的女性在医疗系统中求诊时，其病症往往被忽视。





“这些专科诊所是非常重要的，它们能确保澳大利亚更多女孩、妇女和性别多样化的人能够得到这种简单的诊断，而不是从一个医生转到另一个医生，从这间急症室到那间急症室去求诊。”





“她们经常被认为只是经血量过多，或可能患上阑尾炎和肠道问题。”





她表示，她从事护士工作的女儿为子宫内膜异位症寻求正确帮助而苦苦挣扎，过程十分艰难。





“她们一生都会受这病症影响，甚至在停经后，很多人需要接受手术才能继续控制病情。例如我的女儿接受了大约 11 次手术，而她只有 25 岁。当她怀孕并诞下我们的孙儿时，他们都被送到重症监护室，因为子宫内膜异位症和子宫腺肌病的并发症所致。”



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求诊障碍：子宫内膜异位症所带来的耻辱感

本月初的国际妇女节，24岁的生态保育主义者欧文 (Bindi Irwin) 透露有关她患有子宫内膜异位症的经历。她是已故“鳄鱼先生” 史蒂夫·欧文 (Steve Irwin) 的女儿。





她说，10年来她一直忍受着“无法克服的疲劳、疼痛和恶心”。她在Instagram张贴了一张自己在医院接受手术后的照片，表示需要通过手术来舒缓病痛。





达文波特说，在当今社会，子宫内膜异位症给患者所带来耻辱感仍然存在，这意味着很多女性正在默默承受痛苦。





她说：“当她们去这些诊所时，也许是因为盆腔疼痛，但她们也同时到访女性健康医疗系统专科，这对于协助她们识别其它疾病，例如卵巢癌、子宫颈癌和乳腺癌等，非常重要。”





“重要的是，它不只被视为性健康问题，实际上也应被视为女性健康问题。”





“这对来自不同文化社区的女性也非常重要。海外出生的居民或他们的父母会认为子宫内膜异位症是一个禁忌话题。社会和宗教习俗限制或禁止讨论月经和月经失调，女性也被阻止寻求任何帮助或治疗。”‘





联盟党和工党在2022年联邦大选中，均承诺为新设立的子宫内膜异位症和盆腔疼痛诊所提供资金。



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联邦助理卫生部长科尔尼（Ged Kearney）表示，政府意识到这个情况对家庭的影响，承诺新设立的诊所会从16家增加到20家。





她说：“我们了解这一事实，子宫内膜异位症和盆腔疼痛是严重的疾病。”





她表示希望对那些倡导者和社区“说声感谢，我们正在倾听”。





“我们是一个致力于改善女性健康的政府，对于部分长期被漠视的民众来说，这是向前迈出关键的一步。”





2022-23年联邦为新设立诊所的预算拨款为1640万澳元。





20家新设立的诊所：





新州





Orange Family Medical Centre (Orange, NSW)





Hunters Hill Medical Practice (Hunters Hill, NSW)





Leichhardt General Practice (Leichhardt, NSW)





The Women’s Health Centre Southern Highlands (Mittagong, NSW)





Milton Medical Centre (Milton, NSW)





Coffs Harbour Women’s Health Centre (Coffs Harbour, NSW)





维州





EACH Practice (Ringwood East, VIC)





Bendigo Community Health Services (Bendigo, VIC)





Kardinia Health (Belmont, VIC)





Lyndoch Medical Hub (Warrnambool, VIC)





昆州





MATSICHS (Institute for Urban Indigenous Health Ltd) (Morayfield, QLD)





Benowa Super Clinic (Benowa, QLD)





Family Planning Queensland (Cairns, QLD)





Neighbourhood Medical (Bardon, QLD)





西澳州





Pioneer Health Albany (Albany, WA)





The Garden Family Medical Clinic (Murdoch, WA)





南澳州





Kadina Medical Associates (Kadina, SA)





塔州





Family Planning Tasmania (Glenorchy, TAS)





首都领地





Sexual Health and Family Planning ACT (SHFPACT) (Canberra, ACT)





北领地





Northside Health Darwin (Coconut Grove, NT)





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