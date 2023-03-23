全球房价最难负担城市：悉尼与墨尔本居于前十 “北上广深”未纳入报告

悉尼排在香港之后，香港居于全球房价最难负担城市排行的首位，温哥华排在第三位。





澳大利亚其他城市也在榜单中排名靠前，墨尔本排名第九，阿德莱德排名第十四，布里斯班排名第十五。





珀斯居于第50位。





该报告指出，自二十一世纪初以来，澳大利亚的所有五个主要城市都的房价都是“严重负担不起”，而且自那时以来，情况一直在恶化。





近年来，全澳房价中位数以“前所未有”的速度飙升，这主要是由COVID-19大流行带来的消费趋势所推动。





与此同时，据统计局数据，房贷持有者也饱受持续上调的现金利率的打击，他们的抵押贷款利率在12月季度上升了26.6％。



住房成本上升了2.2%，食品开支上升了1%，交通开支则上升了1.8%。





Demographia的负责人考克斯（Wendell Cox）说，不断恶化的住房状况是对全球中等收入家庭的一个“生存威胁”，但他同时表示已开始看到了一些进展。





他在一份声明中说：“此后出现了一些住房负担能力的改善，随着需求冲击有望被更正常的市场趋势所取代，可能会出现更进一步的改善。”





这份报告比较了澳大利亚、美国、英国、中国、加拿大、新西兰、新加坡和爱尔兰的94个城市。中国仅香港一个城市被纳入报告，大陆房价最高的北京、上海、广州、深圳等并不在这94个城市之列。



全球房价最难负担城市排行

香港

悉尼

温哥华

檀香山

圣何塞

洛杉矶

奥克兰

旧金山

墨尔本

多伦多