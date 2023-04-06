经济压力之下五次退休未果 79岁澳洲老人靠修剪草坪挣钱养家

要点： 杰夫·坎贝尔在2022年5月买下了 Jim's Mowing 的特许经营权。

在家庭遭遇经济困难后，坎贝尔重新进入劳动力市场；

根据一项调查，16%的养老福利金（pension）领取者在退休后重返工作岗位。

生活成本不断上涨，79岁的坎贝尔已开始“每两周14天”修剪草坪，没有休息，希望能帮助支持他的家庭。





坎贝尔住在北昆士兰，他在2022年5月用信用卡购买了 Jim's Mowing 的特许经营权，填补麦凯与汤斯维尔地区之间修剪草坪服务的市场空白。





坎贝尔的经历并非孤例。近年来，重返工作岗位的退休人员数量有所增加，部分原因是人们的财务状况受到了高通胀的冲击。





根据澳大利亚全国老年人协会（National Seniors Australia）2022年2月的一项调查，约有16%的养老福利金领取者在退休后又回到了劳动力市场，还有20%的人正在考虑这样做。





在这个群体中，60%的人说他们是出于经济原因重新开始工作，接着最常见的答案是保持活跃，占15%。



Some 16 per cent of age pensioners have returned to the workforce since retiring and 20 per cent were considering doing so, according to a survey by National Seniors Australia. Source: SBS 坎贝尔说，他曾长期从事采矿和建筑业工作，曾五次尝试退休。但在他的家庭遭遇一系列经济困难后，他决定重新开始工作。





“我们卖掉了家庭农场，结果一点也不理想，”他告诉SBS新闻。





“我们有一个女儿和女婿在珀斯，他们陷入了困境，他们正在考虑回来和我们一起生活......我想成为一个英雄，我决定买下这个特许经营权，让它继续下去，希望他们将来会接管它。”



Geoff Campbell says he finds it very rewarding mowing people's lawns and restoring their pride in their homes. Source: Supplied 坎贝尔说，他家包括食品、燃料和电力在内的所有开支都大幅增加。





但他强调，他喜欢通过有回报的工作保持活跃，并说他的生意最近已经发展到雇佣了8名员工，而且服务提前几个月就被预订。





“当我还是个孩子的时候，我曾为了必须要修剪草坪和家人发生过许多争执，但现在我真的很喜欢戴着大帽子坐在外面的骑式割草机上。”





他打算继续工作，“只要我还能，只要我还在享受”。



生活成本上涨 年长的澳人受何影响？

2022年2月，澳大利亚全国老年人协会对5700名50岁及以上的澳大利亚人进行调查。结果显示，超过90%的受访者担心收入跟不上生活成本的上涨，其中四分之一的人极为担心。



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澳大利亚全国老年人协会首席执行官伊恩·亨施克（Ian Henschke）告诉SBS新闻，在未来12个月内，受生活费用上涨“严重”影响的澳大利亚长者的数量预计将上升。





“我们知道，对于约一百万澳大利亚人来说，养老金是他们唯一的收入来源。”





“靠养老金的话，他们的生活是非常困难的，租房尤其困难，对于独自生活的人来说更是如此，”他说。





亨施克说，那些来自农村和偏远地区，生活在大家庭，以及50多岁还不能领取退休公积金（super）的人，尤其可能陷入困境。





他补充说，养老金领取者在退休后打算重新工作时，可能会被课以重税。





“在澳大利亚有一个非常复杂的社会保障体系，如果你的养老金超过一定数额的话，这意味着如果你工作，实际上会因为工作而受到惩罚（经济损失）。”



在工作奖金计划下 您可以赚多少钱？

根据联邦政府的工作奖金计划（Work Bonus Scheme），从2022年12月1日到2023年12月31日，领取养老金的人可以领取11800澳元，之后该限额将下降到7800澳元。





如果有人的收入超过了工作奖金的限额，那么他们每赚超过该设定金额的一澳元，其养老金就会减少0.5澳元。





老龄化委员会（COTA）首席执行官帕特里夏·斯帕罗（Patricia Sparrow）说，65岁以上的人中有近20%的男性和11%的女性仍然在工作。





“人们可能仅仅因为经济原因而被迫结束退休生活，这种情况令人担忧。”





“在合适退休的时候，人们应该能够在退休后舒适地生活。”





她说：“同样重要的是，如果年长的澳大利亚人想继续工作，或重新进入劳动力市场，他们应该可以这样做。遗憾的是，我们经常看到根深蒂固的年龄歧视和其他障碍阻碍了这一点。”





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