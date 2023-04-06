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经济压力之下五次退休未果 79岁澳洲老人靠修剪草坪挣钱养家

在澳大利亚，由于生活成本不断上涨，不少退休人员又重新工作挣钱养家，杰夫·坎贝尔（Geoff Campbell）是其中一员。

Cost of Living Geoff mowing aged pension coming out of retirement.

At 79 years old, Geoff Campbell started a new career mowing lawns. Source: SBS

要点：
  • 杰夫·坎贝尔在2022年5月买下了 Jim's Mowing 的特许经营权。
  • 在家庭遭遇经济困难后，坎贝尔重新进入劳动力市场；
  • 根据一项调查，16%的养老福利金（pension）领取者在退休后重返工作岗位。
生活成本不断上涨，79岁的坎贝尔已开始“每两周14天”修剪草坪，没有休息，希望能帮助支持他的家庭。

坎贝尔住在北昆士兰，他在2022年5月用信用卡购买了 Jim's Mowing 的特许经营权，填补麦凯与汤斯维尔地区之间修剪草坪服务的市场空白。

坎贝尔的经历并非孤例。近年来，重返工作岗位的退休人员数量有所增加，部分原因是人们的财务状况受到了高通胀的冲击。

根据澳大利亚全国老年人协会（National Seniors Australia）2022年2月的一项调查，约有16%的养老福利金领取者在退休后又回到了劳动力市场，还有20%的人正在考虑这样做。

在这个群体中，60%的人说他们是出于经济原因重新开始工作，接着最常见的答案是保持活跃，占15%。
A graphic with text explaining how many age pensioners have returned to the workforce.
Some 16 per cent of age pensioners have returned to the workforce since retiring and 20 per cent were considering doing so, according to a survey by National Seniors Australia. Source: SBS
坎贝尔说，他曾长期从事采矿和建筑业工作，曾五次尝试退休。但在他的家庭遭遇一系列经济困难后，他决定重新开始工作。

“我们卖掉了家庭农场，结果一点也不理想，”他告诉SBS新闻。

“我们有一个女儿和女婿在珀斯，他们陷入了困境，他们正在考虑回来和我们一起生活......我想成为一个英雄，我决定买下这个特许经营权，让它继续下去，希望他们将来会接管它。”
Geoff Campbell cost of living retirement
Geoff Campbell says he finds it very rewarding mowing people's lawns and restoring their pride in their homes. Source: Supplied
坎贝尔说，他家包括食品、燃料和电力在内的所有开支都大幅增加。

但他强调，他喜欢通过有回报的工作保持活跃，并说他的生意最近已经发展到雇佣了8名员工，而且服务提前几个月就被预订。

“当我还是个孩子的时候，我曾为了必须要修剪草坪和家人发生过许多争执，但现在我真的很喜欢戴着大帽子坐在外面的骑式割草机上。”

他打算继续工作，“只要我还能，只要我还在享受”。

生活成本上涨 年长的澳人受何影响？

2022年2月，澳大利亚全国老年人协会对5700名50岁及以上的澳大利亚人进行调查。结果显示，超过90%的受访者担心收入跟不上生活成本的上涨，其中四分之一的人极为担心。
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聚焦不堪生活重负的澳洲人：多打几份工能否抵御通胀？

澳大利亚全国老年人协会首席执行官伊恩·亨施克（Ian Henschke）告诉SBS新闻，在未来12个月内，受生活费用上涨“严重”影响的澳大利亚长者的数量预计将上升。

“我们知道，对于约一百万澳大利亚人来说，养老金是他们唯一的收入来源。”

“靠养老金的话，他们的生活是非常困难的，租房尤其困难，对于独自生活的人来说更是如此，”他说。

亨施克说，那些来自农村和偏远地区，生活在大家庭，以及50多岁还不能领取退休公积金（super）的人，尤其可能陷入困境。

他补充说，养老金领取者在退休后打算重新工作时，可能会被课以重税。

“在澳大利亚有一个非常复杂的社会保障体系，如果你的养老金超过一定数额的话，这意味着如果你工作，实际上会因为工作而受到惩罚（经济损失）。”
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在工作奖金计划下 您可以赚多少钱？

根据联邦政府的工作奖金计划（Work Bonus Scheme），从2022年12月1日到2023年12月31日，领取养老金的人可以领取11800澳元，之后该限额将下降到7800澳元。

如果有人的收入超过了工作奖金的限额，那么他们每赚超过该设定金额的一澳元，其养老金就会减少0.5澳元。

老龄化委员会（COTA）首席执行官帕特里夏·斯帕罗（Patricia Sparrow）说，65岁以上的人中有近20%的男性和11%的女性仍然在工作。

“人们可能仅仅因为经济原因而被迫结束退休生活，这种情况令人担忧。”

“在合适退休的时候，人们应该能够在退休后舒适地生活。”

她说：“同样重要的是，如果年长的澳大利亚人想继续工作，或重新进入劳动力市场，他们应该可以这样做。遗憾的是，我们经常看到根深蒂固的年龄歧视和其他障碍阻碍了这一点。”

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Published 6 April 2023 3:06pm
Updated 3h ago 3:19pm
By Madeleine Wedesweiler
Source: SBS
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