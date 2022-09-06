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聚焦不堪生活重负的澳洲人：多打几份工能否抵御通胀？

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Published 6 September 2022 at 11:27am
By Sandra Fulloon
Presented by Helen Chen
Source: SBS

养老金无法支撑日常开支，72岁的澳洲人穆恩无奈选择“副业”——刷墙来补贴收入，“我有九个孩子，其中五个孩子直到最近还住在家里。我的电费大约是500澳元或更多。”

Published 6 September 2022 at 11:27am
By Sandra Fulloon
Presented by Helen Chen
Source: SBS
随着生活成本的飙升，越来越多澳大利亚人通过从事额外的工作（通常被称为“副业”）来补贴收入。

养老金领取者杰克·穆恩（Jack Moon）今年72岁，他说自己负担不起退休后的费用。

因此，他大部分时间都会早起粉刷房屋，赚取额外收入，而他这么拼的原因则是另有隐情。

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穆恩说：“我有九个孩子，其中五个孩子直到最近还住在家里。我的电费大约是500澳元或更多。”

与许多拿固定收入的澳大利亚老年人一样，随着物价上涨，穆恩正在努力应对一笔笔账单。

“燃油和房屋维护是一件事，而费用是巨大的。我们有大量的费用账单。 我们以前经常在外面吃饭，你知道，现在我们做不到了——我们很幸运了，每两周能出去吃一次饭，早上喝一次咖啡，但现在咖啡已经涨到五澳元，大小却只有以往一半，这种情况很可悲，你懂的。”

穆恩还有其他烦恼，他被诊断出患有焦虑症和关节炎，而这些疾病需要持续的健康护理。

“我需要钱看病，我的医生，我的心理医生一次看诊也要400澳元......这负担不起。”

虽然穆恩说现在日子不好过，但他估计自己还是比一些人要好。

他说：“我看到一个人，他写道，'我什么都不做，就管吃饭'。我们感到很震惊。”

澳大利亚越来越多的退休人员通过在线平台AirTasker来打工。

这家在线平台公司报告说，今年的预订量激增，AirTasker的首席执行官兼创始人蒂姆·冯（Tim Fung）解释说：“在上一个财政年度，我们实际上刚刚发布了结果，我们有价值1.896亿澳元的工作通过AT（AirTasker）平台进行，在上财年的最后一个季度增长了38%。”

联邦政府打算在本财政年度将养老金领取者的收入限制提高4000澳元。

倡导者们对此举表示欢迎，但表示还可以做得更多。

澳大利亚全国老年人协会（National Seniors Australia）的伊恩·翰斯科（Ian Henschke）这样解释：“我们希望看到的是取消收入测试，这样人们就可以工作并只是支付所得税。我们建议的制度是新西兰那样的制度，在那里你实际上去做你想做的工作，你通过税收系统缴税，这是一个更自由的制度，可以有更多的工人。”

“在新西兰， 65岁以上的人中有25%在工作，而在澳大利亚只有14%，在这14%中只有3%是养老金领取者，所以你可以看到非常不同的劳动力参与度。”

事实上，不仅仅是澳大利亚的老年人正在转向副业，澳大利亚统计局报告说，今年有近90万名澳大利亚人从事两份或更多工作。

AirTasker的蒂姆·冯说，对外包家具搬运、清洁和家庭维修的需求正在上升，而生活成本的上升可以带来意想不到的好处。

“在高通胀时期，这些完成工作的人能受益，因为服务价格上涨，这将转化为我们工人的高工资。”

许多专门的平台也在扩大，以推销在线服务。

四个孩子的母亲拉菲迪（Lilita Rafidi）通过The Volt在线出租服装，她说，好的时候一周可以赚到5000澳元。

“我有大约300套衣服，我把它们出租给别人。没有人真的想每天穿同样的衣服了，这就是为什么服装租赁真的蓬勃发展。人们租了一套衣服，穿上后就送回来，甚至不用洗。”

拉菲迪女士用服装租赁的收入开了自己的美眉店，她说随着春季天气转暖，预订量还在上升。

她有一件设计师款衣服，到目前为止已经带来了近1.5万澳元的收入。

“我已经出租了120次，对我来说效果非常好，因为我不仅能穿上我想穿的衣服，而且还能从中赚到一些钱。”

安迪·莱昂纳德（Andy Leonard）是悉尼的一名演员，他的收入在疫情期间受到影响。在这段时间里，他把他的创造力倾注在一个新的事业上——用本地植物药制作杜松子酒。

“今年我们一直在发展业务，所以我们一直在走出去，进入更多的市场——我们在一些本地酒吧。我们有五个人，我们都有其他工作，我们都在继续我们的其他事业，但我们要把这个事业放在这，因为它很有趣。”

据Spacer及Parkhound的首席执行官迈克·罗森鲍姆（Mike Rosenbaum）称，通过出租车位或存储空间赚取收入是另一个增长趋势。

“我们现在在澳大利亚各地有超过25万名会员。我们有超过5万个可供租赁的地点。 而我们现在看到的是，需求大于供应。事实上，我们的需求量是供应量的两倍。因此，如果你现在有一个空闲的位置，你可以每月赚取高达450澳元。”

38岁的索菲·刘易斯（Sophie Lewis）从事家庭护理工作，她很感激能利用空闲的存储空间赚取一点额外的收入。

“我们把车库的部分空间租出去，每个月能得到100澳元，所以在生活成本上升的情况下，这真的很好，我们能够用我们不使用的空间获得一点额外收入。”

然而，退休人员穆恩怀疑他将来能否不再需要刷墙，鉴于生活成本上涨的问题没有得到缓解。

“我将一直工作到我倒下或膝盖坏掉。说实话，我宁愿全职工作，一周工作五、六天，我做的，你知道，当我能做的时候。想要省钱，真的非常困难。”

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