【安居澳洲】在澳洲收到罚单后你应该怎么做？

要点 从被收取额外的费用到驾驶执照被暂停或财产被查封，未支付罚款的后果都是相当严重的；

罚款是因为有犯罪行为而被处罚，建议在法庭上对罚单提出异议时，先咨询律师；

联系你所在州的相关政府机构，了解可行的支付方式。

在澳大利亚，许多人都不知道无视罚款的严重后果。





这可能包括收取额外费用，暂停驾照，甚至扣押你的个人财产。





收取罚金是由于一系列违法行为，包括违反交通法规，如超速和闯红灯；或违反公共交通法，如票乘坐火车时逃票。





违章停车和不缴拖车费用也是一些常见的违法行为。





卧龙岗大学法学教授茱莉亚·奎特（Julia Quilter）解释说：“有一大批不同的机构有权开出罚单......在我们生活中的方方面面，都会通过使用所谓的处罚通知或罚款来进行严格的监管。”



Police in Australia can stop bike and scooter riders and issue a fine or a warning for not wearing an approved bicycle helmet. Credit: Steve Waters/Getty Images 奎特解释说，不参加陪审团工作、在公共场合说脏话、不在选举中投票、乱扔垃圾或在不允许的吸烟的地方吸烟，都是一些会被罚款的例子。





不同的政府机构会执行和管理不同的罚款，这取决于你在澳大利亚居住的城市和违章的类型。同时，执法过程也可能有所不同。（向下滚动到文章末尾，查看完整的清单）



如果在澳大利亚被罚款，我有什么选择？

通常情况下，在罚单发出后，个人可以选择支付罚款或通过寻求相关机构的复查；以及在法庭上提出异议。



Certain councils have their own local laws controlling pet animals within their boundaries. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images 据奎特说，大多数人不会选择进行法庭听证会，因为大多数罚款是很难被反驳的。此外，如果法院维持该处罚，它将会被计入个人犯罪记录。





“有时人们以为罚款只是一张账单。但其实这些都是刑事犯罪。我认为这对一些人来说真的很重要，因为在一些国家，这些算作行政违法行为，”奎特补充说。





因为如果在法庭上败诉，他们就会被定罪，而定罪可能是违反签证要求的行为。 Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW.

在你所在的州或地区，负责收取罚款的政府机构会提供分期偿还罚款的选择。





哈里森解释说：“有许多其他解决方案，如分期付款、工作和发展令以及注销申请。”





Parking fines are issued commonly by local councils but also by some hospitals and universities. Credit: SDI Productions/Getty Images

不付罚金的代价

未缴纳的罚款不会过期，并有可能会产生滞纳金，会随着时间的推移而增加。





在澳大利亚各大区，包括维多利亚州，拖欠罚款将面临额外的费用和强制措施，如扣押个人财产或从个人银行账户中扣钱。





“或者，维多利亚罚金局主管可以要求交通部门在你支付罚款之前暂停你的车辆注册，或暂停你的驾驶执照，直到你支付罚款为止。”



Ms Harrison: many people in NSW are not aware that driver license sanctions can be imposed for non-driving related offences. Source: Moment RF / Simon McGill/Getty Images 事实上，不管违法的性质如何，暂停或吊销驾驶执照是用来执行罚款的主要工具之一。





“所有类型的罚款都可能导致驾照的停用，”哈里森说。



因此，你可能会因为不投票而被罚款，然后你不交罚款，你的驾照会被暂停，尽管你是因与驾驶无关的违法行为被罚款。 Kirsty Harrison, solicitor, Legal Aid NSW

未支付的罚款对年轻人和他们的家庭也会产生重大影响。





“如果他们有未支付的罚款，他们就不能申请驾照的L牌或学习驾驶课程。”





“父母也可以承担为孩子支付罚款的责任。但当然，如果孩子面临的处罚不是仅仅让父母支付罚款这么简单的话，那就会产生很多真正的困难，” 奎特说。



Placing your feet on the seat or another part of the train, tram, or bus other than the floor is an offence attracting a fine. Source: Moment RF / Belinda Howell/Getty Images 当你处理罚单时，尽快缴纳是至关重要的。





例如，如果你在维多利亚州因违法驾驶行为被罚款，而你在事发当天不是该车的司机，你将会有28天的时间来指认那名司机。





霍华德说：“如果该指认被执法机构所接受，对你的罚款将会被取消，并向你指认的那名司机重新发放。”





如果你没有在截止日期前支付罚款或采取行动，那么会有一个额外包含了延期罚金的罚单发出，同时指认他人的行为也会失效。



如果你无视罚款提醒通知，那么罚款就会被登记在册，以便采取强制措施。而这会导致暂停驾驶执照和其他处罚措施 Craig Howard, Acting Deputy Secretary of Fines Victoria

霍华德建议，无论你是全额支付罚款，还是试图上诉或纠正错误，又或者由于经济困难需要与相关政府机构讨论其他可行的解决方案或支付方案，都应及时对违规通知采取行动。



Moving houses? Ensure you update your vehicle registration address as any fines sent to your previous registered address are considered served. Credit: JGI/Tom Grill/Getty Images/Tetra images RF 您是否被开了罚单？请查看您的侵权通知书，或根据您在澳大利亚的居住地，访问以下链接，联系相关的政府机构。



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