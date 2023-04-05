【安居澳洲】什么是斋月和开斋节？在澳洲如何庆祝？

要点 斋月是伊斯兰教中最神圣的一个月，在此期间健康的成年穆斯林从黎明到黄昏期间禁食；

开斋节是为了庆祝斋月结束，举行为期三天的庆祝节日；

澳大利亚的穆斯林在庆祝开斋节时也带有他们独特的文化习俗。

在全世界19.7亿穆斯林人口中，澳大利亚有81.3万多人。





在澳大利亚这样一个多元的国家，人们都会与不同信仰或文化的人相遇、结交或共事。





理解和欣赏彼此的宗教和文化，对一个有凝聚力的多元文化社会来说是最基本的。





澳大利亚及世界各地的穆斯林进入了斋月，这是一个为期一个月的礼拜和斋戒之旅。



The Islamic Hijri calendar, is based on the cycles of the moon around the Earth. Credit: Pixabay

那么，什么是斋月？

斋月是伊斯兰农历的第九个月，在此期间，健康的成年穆斯林必须从黎明到黄昏禁食。





祖利哈·凯斯金（Zuleyha Keski）副教授是墨尔本查尔斯·斯图尔特大学，伊斯兰研究和文明中心的副主任。





她说，在斋月期间，穆斯林会处在一个高度学习、发展和自律过程中。



斋月被认为是穆斯林一年中最神圣的月份，这使得它成为一个非常特殊的月份。 Associate Professor Zuleyha Keskin, Associate Head of the Centre for Islamic Studies and Civilisation at Charles Stuart University, Melbourne.

伊斯兰教历，又称希吉里历，是一种以月亮围绕地球周期为基础的历法。由于它比阳历年短10至12天，所以伊斯兰教活动日期每年都不同。





今年，神圣的斋月是在3月22和4月20日之间。



A meal with loved ones during Ramadan. Source: iStockphoto / PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

穆斯林为什么要禁食？

斋戒（阿拉伯语为Sawm）是伊斯兰教的五大支柱之一，即信仰、祈祷、施舍、斋戒和朝圣。





特别是在斋戒期间，穆斯林必须禁止吸烟、性行为、表达愤怒或参与争论和不道德行为。





此外，他们还鼓励额外的礼拜活动，如祈祷、阅读和学习《古兰经》以及做慈善。 许多穆斯林也会在打破斋戒的时候也会前往清真寺祈祷，或在清真寺参加开斋宴。





澳大利亚国立大学阿拉伯和伊斯兰研究中心主任卡里玛·拉齐尔（Karima Laachir）教授说，斋月涉及的不仅仅是禁食。





拉齐尔教授解释说：“非常重要的是，这是有一个灵性的月份，它是一个致力于与自己的信仰、与真主重新取得联系的月份。”



这是一个我们重新学习成为富有同情心的人的月份，了解那些贫穷、吃不起饭的人的需求，并与我们周围的世界重新联系。 Professor Karima Laachir, Centre for Arab and Islamic Studies, ANU

除了是一种祈祷方式和宗教义务外，拉齐尔教授指出，禁食对健康也有好处。





“从身体上来说，它非常健康，因为它可以调节身体的新陈代谢，净化身体所有的毒素。因此，它被证明是一个非常健康的过程，我们也知道......关于间歇性禁食以及它对身体的重要性。”



Healthy adult Muslims are required to fast from dawn to dusk during Ramadan. Source: Moment RF / Jasmin Merdan/Getty Images

什么是开斋节？

穆斯林度过了一整个月的斋戒之后，就会迎来开斋节。





开斋节在阿拉伯语中是“节日”或“盛宴”的意思，伊斯兰教历中主要有两个开斋节即：开斋节和古尔邦节。





开斋节，也被称为 “肉孜节”，是一个为期三天的庆祝活动，标志着斋月或禁食的结束。



开斋节是一个庆祝自己在斋月期间所取得成就的日子。 Dr Zuleyha Keskin, Centre for Islamic Studies and Civilisation, Charles Stuart University

在迎接开斋节的同时，穆斯林也有义务进行募捐，即所谓的开斋节，因此穷人也同样可以庆祝。





拉齐尔教授说，开斋节是为“团结和宽恕”的庆祝活动，因为它使社区精神恢复活力，也能鼓励穆斯林寻求宽恕。





此外，节日为孩子们提供了一个很好的机会，他们可以尽情玩耍，结交新朋友，并熟悉文化。



In most Islamic countries, Eid al-Fitr is a public holiday. Source: iStockphoto / Drazen Zigic/Getty Images/iStockphoto 购买新衣，特别是为孩子们购买新衣服，打扫房子，准备特别的糖果和菜肴是开斋节准备工作的重要组成部分。





今年的开斋节将在4月21日或22日举行，这取决于月亮出现的时间。在大多数伊斯兰国家，开斋节是一个公共假期。





至于古尔邦节，也被称为“宰牲节”或“大节”，它是在每年的朝觐之后，以庆祝亚伯拉罕愿意服从真主的命令，牺牲他儿子以实玛利。





Members of the Muslim community celebrate Eid al-Fitr, marking the end of the month-long fast of Ramadan with prayer at Lakemba Mosque in Sydney. Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

澳大利亚的穆斯林如何庆祝开斋节？

开斋节的庆祝活动从伊斯兰教历第十个月的第一天早上 一场特别祈祷活动中开始。





在当地的清真寺和社区中心会举行集体祈祷，人们互相问候 “Eid Mubarak”，意思是开斋节快乐。





在开斋节期间，家人和朋友也会互相拜访，社区聚会很常见。





“这在很大程度上是一个家庭的集体庆祝活动，所有人都会去拜访他人，他们在开斋节的三天庆祝活动中，尽情享受宴会和食物、特制的蛋糕和菜肴，”拉齐尔教授补充说。





然而，澳大利亚的穆斯林则来自于许多不同国家，他们分别有着独特的文化习俗，庆祝活动也各不相同。



Large crowds filled the Mosque in Lakemba and lined the streets to mark the end of the holy month of Ramadan, Sydney. Source: AAP / JANE DEMPSTER/AAPIMAGE 阿里·阿万（Ali Awan）是一位有巴基斯坦背景的澳大利亚人，每年开斋节期间他都会特别忙碌。他组织了澳大利亚最大的多元文化开斋节之一。





他说，不同背景的穆斯林之间存在着“巨大”的文化差异。作为澳大利亚多元文化开斋节的主席，他的工作是将所有这些文化汇集在一个地方。





“有些人会做不同的食物，在开斋节当天穿不同的衣服。然后当涉及到庆祝活动时，它又可以是一些活动、一些表演、一些探索，或者所有这些事情，”阿万解释说。



在开斋节期间，我们试图将所有不同的表演、不同的文化汇集到一个地方，这就是澳大利亚的魅力所在。 Ali Awan, Australian Multicultural Eid Festival

拉齐尔教授对此表示赞同，她说，澳大利亚的开斋节庆祝活动比许多其他的伊斯兰国家的庆祝活动更加丰富和多样化。



