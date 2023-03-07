【安居澳洲】在哪里可以得到急救知识的培训？

2017 年，红十字会的一项调查发现：澳大利亚是世界上急救培训率最低的国家之一，尽管每年有近50万名澳大利亚的受伤者被送往医院。 其中近6万人是儿童。





皇家救生协会的估计表明，平均每天有 20 名澳大利亚人死于心脏病，60% 需要急救治疗的伤害发生在家中。





不到三分之一的员工有信心在工作场所的紧急情况下进行急救。





巴克·瑞德（Buck Reed） 担任护理人员已有 20 多年。 他还是西悉尼大学的辅助医学讲师。





他说，大多数人除非工作需要，否则不会接受急救培训，但这样做是有好处的。



急救培训有两方面的作用，它既能让人们掌握自我管理紧急情况所需的技能，又能在人们受伤或不适时帮助改善他们的治疗效果。 急救培训也给了他们信心。 因此，这是让人们了解如何应对各种情况的好方法，不仅是动手进行急救，还包括如何做好心理准备。 Buck Reed, Western Sydney University

急救培训课程教授人们如何应对各种紧急情况和处理不同伤害的基础知识。





瑞德先生说，这样做的目的是让受影响的人在获得专业医疗服务之前有更大的改善或生存机会。





“急救培训的重点是在帮助到达之前。 话虽如此，例如，当人们拨打000时，救护车接线员会通过电话向他们发出指示以协助他们。 显然，当你因为发生了什么事而打000时，这可能不是接收大量新信息的最佳时间。 人们提前准备的越多，效果就越好。 当然，如果有人病得更重或伤得更重，你知道，我们希望人们在医护人员到达之前的那一刻就开始行动。”



There were over 26,000 out-of-hospital cardiac arrests in Australia in 2019. It is estimated that 75% of cardiac arrests occur at home or in a private setting. 急救培训课程教人们如何进行心肺复苏术或 CPR，以及如何使用除颤器。





这是两个最重要的、可能挽救生命的干预措施，可以帮助心脏骤停的人。





瑞德先生说心肺复苏术培训应该遵循澳大利亚复苏委员会 (ARC) 的程序。





ARC是规范急救最佳实践的最高机构。 它由大约20个成员组织组成，包括急救医学院、救护车管理局委员会和皇家救生协会等机构。





“ARC指南代表了不同急救干预措施的最佳可用证据。 这就是ARC的作用是创建标准化的指南，以便教授急救的组织可以轻松参考良好的证据。 因此，人们找的课程应该符合ARC的建议。”



First aid training courses typically incorporate classroom simulations to prepare trainees to deal with emergency situations. 芬雷·麦克内尔（Finlay MacNeil ）博士是一名外科医生，也是澳大利亚和新西兰复苏委员会急救小组委员会的召集人。





他说有许多组织提供急救培训。





“从数量上讲，圣约翰是澳大利亚和新西兰最大的急救机构，但还有许多其他急救机构。 红十字会就是一个很好的例子，冲浪救生、皇家救生……都是教急救的。 在一些州和领地，救护车机构过去也教过急救，有些现在仍然这样做。”





还有许多注册提供培训的私人提供者。





麦克内尔医生说。





“任何私人提供者，即任何具有 RTO 身份（注册培训机构身份）的急救教学组织，都是学习急救的有效选择。 您应该去公认的组织之一； 那就是 RTO。”



Some training providers offer one or more modules of first aid courses in video or webinar mode. 虽然大多数急救课程是亲自教授的，但有些课程包括在线模块。





德波·洛维（Deb Lowe） 是布里斯班红十字会的急救部负责人。





她说混合课程选项有助于满足不同的学习需求。





“我认为拥有在线学习的好处之一是：它允许您在自己的时间和按照自己的步调上这样做，这对于不同类型的学习者来说很重要，他们可能需要更多的时间来复习以吸收信息，它还允许人们重新阅读和重新访问其中的一些信息。 而且我们的在线学习组件还具有隐藏式字幕的功能。 这样就可以将在线组件也翻译成多种不同的语言。”



Many organisations hold community first aid courses. Ask your doctor or maternal and child health nurse for more information. 虽然大多数急救课程是亲自教授的，但有些课程包括在线模块。





德波·洛维（Deb Lowe） 是布里斯班红十字会的急救部负责人。





她说混合课程选项有助于满足不同的学习需求。





“我认为拥有在线学习的好处之一是：它允许您在自己的时间和按照自己的步调上这样做，这对于不同类型的学习者来说很重要，他们可能需要更多的时间来复习以吸收信息，它还允许人们重新阅读和重新访问其中的一些信息。 ”



而且我们的在线学习资料还具有隐藏式字幕的功能。 这样就可以将在线的资料也翻译成多种不同的语言。 Dr Finlay MacNeil, surgeon, convener of First Aid Sub-Committee- Australian and New Zealand Resuscitation Councils.

在澳大利亚，急救资格应每三年更新一次，并且建议每年进行心肺复苏术进修培训。





麦克·内尔博士解释道。





“培训对于心肺复苏非常重要。 接受这方面的培训确实有帮助。 不幸的是，目前，可能只有 5% 的澳大利亚人真正拥有有效的急救证书。 自从你上次使用它以来，做心肺复苏术的能力实际上会随着时间的推移而减弱。”



It is estimated that only 5% of Australians have a current first aid certificate. 急救课程的持续时间各不相同。 有些会运行几个小时到几天。 有些是国家认可的，有些则不是。





有些适用于办公环境，有些适合户外工作场所。





瑞德先生说，受训人员和工作场所需要确保他们选择的课程适合他们的需要。





“这意味着培训机构按照为任何课程概述的特定标准进行教学。 并且有不同的急救模块可以解决不同的问题，这通常是工作场所培训包的一部分。 因此，如果您是出于工作原因而这样做，那么选择适合该工作场所或该需求的急救课程非常重要。”



除了认证课程外，许多非营利组织、社区组织和救护车服务机构还提供免费的急救培训。





瑞德先生建议查看可用的不同选项。





“人们可以查看一系列的培训提供机构。 人们应该查看提供者收到的评论、或者课程的结构，诸如此类的信息。 大多数主要供应商的培训质量通常都非常好。 但是还有一系列更多的本地社区的培训提供者，它们也非常好。 这就像调查任何其他服务一样。 选择适合自己需求的课程也很重要。 因此，如果人们家里有小孩，那么开设一门针对儿童的课程将为他们提供他们会发现有用的特定信息。”



