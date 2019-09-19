【安居澳洲】如何解决离婚纠纷 避免上法庭离婚？

简单地说，离婚就是婚约的正式解除。 但考虑到离婚对情感、养育子女和经济的巨大影响，家庭可能难以在没有外部支持的情况下达成友好的经济解决方案。





在澳大利亚，作为离婚申请的一部分，配偶必须证明他们的婚姻是无法挽回的。 他们必须证明彼此已经分居超过12个月，并就抚养和财务安排达成一致。





艾琳娜·刘（Eleanor Lau） 是澳大利亚律师事务所 Lander and Rogers 的合伙人。 她从事家庭法工作已有15年，在国际离婚解决方面经验丰富。





刘女士说，在想要离婚的夫妇可以提起诉讼之前，一般来说，他们必须先尝试正式解决育儿和经济问题。





“如果您想就育儿问题上法庭，则要求父母必须首先参与家庭纠纷解决。这是一种调解形式，他们在解决家庭纠纷的专业人士的协助下，看他们是否可以就孩子的未来安排达成协议。在财务问题上，我们确实鼓励当事人首先尝试替代性争议解决，如今的法院希望看到他们的当事人至少在诉讼前尝试过谈判。”



According to the Australian Bureau of Statistics, the median age for divorces in 2020 was 45.6 for males and 42.8 for females. The median duration of marriage to divorce was 12.2 years, and almost half of the divorces granted were of couples with children under 18. Credit: fabio formaggio / 500px/Getty Images 上法庭可能要花费数万元，诉讼程序可能需要几个月的时间。





瓦莱丽·诺顿 (Valerie Norton) 是已获得认可的家庭纠纷解决从业人员（简称 F-D-R-P），她从业已经 12年了。





她说，数据显示大约 90% 的离婚配偶自己解决了他们的纠纷，而没有上法庭。





在尝试调解之前，诺顿女士对调解成功的可能性进行评估。





“我首先单独与每个人会面，以评估进行调解是否合适。如果有一方很生气，那这里面是否有背叛的问题？是否有愤怒？是否有心理健康问题？是否存在药物、酒精、还是家庭暴力？这些检查非常重要。然后，如果我决定了，我可以在这里看到一些共性，他们可能会同意（我的方案）而不必上法庭，我们就会走到一起召开联合会议，逐一讨论每个主题。”



There are many considerations to balance when you are going through a divorce. Australian state, territory and federal governments fund several emotional, financial and legal support services to assist those going through a separation. Source: Moment RF / Kmatta/Getty Images 在调解会议期间，诺顿女士帮助客户及其双方律师协商和解。





她试图引导他们远离情绪上的不安，转而关注有利于当事人及其子女的实际结果（如果有的话）。



调解就是找到合适的方案。它并不完美，双方都必须妥协，但这是可以忍受的妥协。如果他们都可以接受，那这是一个很好的调解，一个好的调解就是，当他们走的时候，不是有人开心有人沮丧，而是双方都说，‘好吧，这是一个公平的结果’。 Valerie Norton, Family Dispute Resolution Practitioner and mental health expert

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澳大利亚实行“无过错离婚”。 这意味着配偶一方可以在未经另一方同意的情况下申请离婚，并且无需说明他们想要结束婚姻的原因。





与流行的看法相反，财产和资产不一定平分。





刘律师表示，当事人必须寻求法律建议并适用特定标准。





“在财产分配中，第一步是我们需要弄清楚要分配什么，所以显然澳大利亚境内的财富以及澳大利亚境外的财富都会被考虑在内。然后我们将有不同类型的贡献考虑并进行评估。财务贡献、非财务贡献以及作为家庭主妇和父母的贡献。”



瓦莱丽·诺顿 (Valerie Norton) 说，确定配偶双方对一段关系的贡献是一项复杂而公式化的工作。





“如果你们中的一个为这段关系带来了100万元，或者另一个为这段关系带来了债务，那是你们分居时的一个考虑因素。 第二件事是你在这段关系中的贡献，既有经济上的，也有非经济上的。 这不是你在工作中赚了多少钱，因为全职父母被认为等同于一个年收入100万元的企业的CEO。 更重要的是，你父母给你钱买房了吗？ 或者你和他们一起生活多年是为了攒钱买房子吗？ 你继承了吗？ 诸如此类的事情。”





财产协议的第三个考虑因素是考虑配偶双方未来的需求。 该分析着眼于每个配偶的年龄、收入潜力和整体健康状况等方面，以确定资产将如何分配的百分比。





“这意味着在这种情况下是否有任何理由应该使一方有权获得更多一点，因为该人可能需要更多的需求才能继续生活。 因此，典型的情况是，如果一方主要照顾年幼的孩子，该方将继续承担主要的养育角色，因此无法赚钱、工作或重新进入劳动力市场，或者收入比另一方低得多。 这些类型的原因可能需要做出有利于该方的调整。”



Family Dispute Resolution Practitioners often work together with spouses and their lawyers during mediation to reach an agreement. Experts advise divorcing couples with children to consider their kids' wellbeing and needs during negotiations. Credit: Maskot/Getty Images 各方可以在家庭纠纷解决调解期间达成财务或抚养协议。 作为此过程的一部分，律师通常会向客户提供建议，甚至参与讨论。





一旦达成合同，由此产生的文件可以作为同意令合法提交。 刘女士表示，对于面临分居的人来说，将情绪放在一边并在可行的情况下尽快寻求法律建议非常重要。





“有时各方可能会因为没有准备好而延迟，但我认为重要的是要了解你的立场，你的权利和义务是什么，然后你可以花一些时间考虑一下你想做什么 。但我认为尽快获得法律建议非常重要。尤其是在涉及海外资产的情况下。”



Family Dispute Resolution Practitioners are registered and certified professionals, accredited by the Australian Attorney-General's Office. Source: Moment RF / d3sign/Getty Images 在关系开始之前或关系期间签署具有约束力的财务协议可能可以避免未来万一分居所产生的压力。





具有约束力的财务协议可用作最终结算。 没有大量财富且请不起私人律师或调解员的人可以从法律援助或社区法律中心获得建议。





他们还可以联系Relationships Australia，这是一项政府资助的服务，它可以通过提供有限的法律建议并为他们联系免费或低成本的认可调解员和顾问来帮助家庭度过分居的过程。





Relationships Australia首席执行官尼克·特比（ Nick Tebbey） 解释道。





“通过Relationships Australia类型的服务可以最大限度地减少很多费用，否则您会因为去找律师而承担这些费用。所以很明显，如果您可以避免支付所有与出庭相关的法律费用，那么还有更多剩下的钱可以用来处理你想处理的所有其他事情。”



尽管 Relationships Australia 不能代表当事人出庭，但他们可以为经历诉讼的家庭提供情感支持和咨询服务。





“我们不仅仅是一个基于交易的服务，所以我们不只是处理离婚并决定谁得到什么。我们帮助人们解决随之而来的一切。有很多情绪。 有必要处理并解决这个问题。如果涉及到孩子，即使他们离婚了，这些父母之间显然也有持续的关系。”





您可以联系当地的Relationships Australia办事处并进行预约。 或者，您可以拨打家庭关系咨询热线。





法律和心理健康专家说，离婚时你需要考虑的最重要的事情是你孩子的未来需求和幸福，如果你有孩子的话。 治疗过程的一部分来自于接受关系的改变。





“有关系并不意味着永远持续下去。它们在持续时可能是真正积极和成功的关系，但人们可以继续前进并仍然拥有真正幸福和成功的生活，之后可能会有新的关系。接受并消除一些关于离婚带来的耻辱和羞耻感，我们正在接受它实际上只是一个正常的过程。从实际的角度更多地关注需要做的事情，而不是那种情绪化的责备过程。”





如需情感支持，您可以拨打生命热线 13 11 14 或拨打 Beyond Blue 1300 22 4636。 家庭关系咨询热线号码是 1800 050 321。



