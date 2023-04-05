复活节长周末假期 一文看清各大零售商营业时间

复活节长周末假期期间，部分零售商将在公众假期当天休息，民众若要购买食品等必需品应提早作好准备。





耶稣受难节（星期五）为交易受限制的日子，绝大部分超级市场及酒精饮品店将不会开店营业，各州及领地的独立零售商及购物商场也将不会营业。





同时，其余日子各地零售商铺的营业安排均存在差异；邮局也将连续四天关门。



以下为复活节长周末期间各大零售店铺的营业时间：

耶稣受难节 (4 月 7 日星期五)

耶稣受难节（Good Friday）为一个全国性公众假期，也是一个“交易受限日”(restricted trading day)，即商店的营业时间将受到限制。





Coles：全线休息，南澳部分分店除外（如Victor Harbor、Murray Bridge Green及Mount Barker分店）



Woolworths：全线休息



Aldi：全线休息，南澳部分分店除外



IGA：大都会地区分店休息，偏远地区部分分店正常营业





7-Eleven便利店及加油站：全线正常营业



McDonald's：大部分分店正常营业，位于商场美食广场（food court）的门店除外



Domino's：全线正常营业





Liquorland：全线休息，南澳部分分店除外



BWS：全线休息



Vintage Cellars：全线休息



Dan Murphy's：全线休息





Westfield 购物商场：全线休息，西澳部分分店除外



Big W：全线休息



Kmart：全线休息



Bunnings Warehouse：全线休息



复活节前夕 (4 月 8 日星期六)

复活节前星期六（Easter Saturday）当天，并非全国性公众假期。大部分零售店铺将按照惯常星期六的营业时间营业，即超级市场及酒精饮品店将几乎照常营业。





Coles：全线营业，南澳部分分店除外



Woolworths：全线营业，新州、维州、昆州部分Woolworths Metro分店除外



Aldi：全线营业



IGA：全线营业





7-Eleven 便利店及加油站：全线正常营业



McDonald's：全线正常营业



Domino's：全线正常营业





Liquorland：全线营业



BWS：全线营业



Vintage Cellars：全线营业



Dan Murphy's：全线营业





Westfield 购物商场：全线营业



Big W：全线营业



Kmart：全线营业



Bunnings Warehouse：全线营业



复活节 (4 月 9 日星期日)

复活节（Easter Sunday）为公众假期，各州及领地有不同的商店营业时间规定。部分商店将照常营业，包括部分超级市场。





Coles：全线营业，包括南澳Port Lincoln、Port Pirie、Port Augusta、Adelaide Rundle Place、Whyalla、Murray Bridge Green、Mount Gambier、Victor Harbor及Mount Barker分店，其余南澳分店休息



Woolworths：全线营业，新州部分门店、首都领地部分门店、维州Moama分店及西澳Esperance分店除外



Aldi：维州及西澳分店全线营业，新州、澳洲首都领地、昆州、南澳部份分店营业



IGA：部份分店营业





7-Eleven便利店及加油站：全线正常营业



McDonald's：全线正常营业



Domino's：全线正常营业





Liquorland：大部份分店营业



BWS：大部份分店营业



Vintage Cellars：大部分门店营业



Dan Murphy's：大部分门店营业





Westfield 购物商场：大部分商场营业，新州（除Tuggerah）及南澳全线休息



Big W：大部分门店休息，偏远地区部分门店营业



Kmart：新州及南澳大部分门店休息，其他州及领地大部分门店营业



Bunnings Warehouse：大部分门店营业，新州分店除外



复活节翌日 (4 月 10 日星期一)

复活节星期一（Easter Monday）当天，大部分商店将开门营业，但营业时间将可能有所缩短。





Coles：全线营业，包括南澳Port Lincoln、Port Pirie、Port Augusta、Adelaide Rundle Place、Whyalla、Murray Bridge Green、Mount Gambier、Victor Harbor、Mount Barker及Berri分店，其余南澳分店休息



Woolworths：全线营业，新州、维州、昆州部分Woolworths Metro分店除外，阿德莱德大都会地区及Millicent分店休息



Aldi：维州及西澳分店全线营业，新州、首都领地、昆州、南澳部分门店营业



IGA：部分门店营业





7-Eleven便利店及加油站：全线正常营业



McDonald's：全线正常营业



Domino's：全线正常营业





Liquorland：大部分门店营业



BWS：大部分门店营业



Vintage Cellars：大部分门店营业



Dan Murphy's：大部分门店营业





Westfield购物商场：大部分商场营业，南澳部分商场休息



Big W：大部分门店营业



Kmart：大部分门店营业



Bunnings Warehouse：大部分门店营业





本文仅供参考，所有零售店的营业时间及安排以相关店铺正式公布为准。





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