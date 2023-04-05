储备银行行长称 加息未止 抵押贷款利率将在24年达新高

澳大利亚储备银行在昨天的董事会后宣布暂停加息，行长洛威（Philip Lowe）随后发表讲话。





洛威表示，储备银行董事会决定暂停加息，以便有时间来评估一年来加息的影响。





“自去年5月以来，利率已经增加了3.5个百分点。这是短时间内的大幅增长，对许多人来说都很困难。”他说。





“说白了，最近加息的替代方案将是更持续的通货膨胀，最终是更高的利率和更高的失业率。”



洛威表示，虽然储备银行宣布暂停加息，但并不意味着加息彻底停止。 Source: AAP 洛威在试图解释，为什么储备银行在连续10次加息，将利率从0.1%提升到3.6%后，决定暂停加息。





他表示，继续加息是可能的。





“本月保持利率稳定的决定并不意味着加息已经结束，”他说，“事实上，董事会预计很可能需要进一步收紧货币政策，以便在合理的时间框架内，将通胀率恢复到目标值”。





“董事会意识到，货币政策的运作是滞后的，迄今为止的加息的全部效果还没有感受到。董事会也意识到目前存在着重大的经济不确定性。”





“鉴于这些滞后性和不确定性，董事会判断，由于货币政策现在处于限制性领域，现在是保持利率稳定并积累更多信息的时候了。”





洛威表示，目前澳大利亚的经济中有好的迹象，也有令人担忧的迹象，并指出抵押贷款的偿还可能达到历史最高水平。





在好的方面，澳洲失业率仍然接近50年的低点，而且澳洲家庭有大量的储蓄缓冲生活成本压力。





“人们在找工作，以及获得额外的工作时间，”他说，“而且在大流行期间，澳洲家庭积累的额外储蓄相当于家庭年总收入的20%左右。”





但洛威承认，这些储蓄并不是平均分配的，生活成本的压力正在挤压许多家庭的预算。





“抵押贷款利率的提高对家庭预算产生了重大影响，我们预计，到明年年底，所需的抵押贷款支付将达到家庭可支配收入的近10%，这是一个新的记录。”他说。





“大约30%拥有可变利率贷款的房屋自住者，其抵消或重新提取的余额不足三个月的还款额。”





洛威说，在全球范围内，美国银行的倒闭以及银行巨头瑞士信贷与瑞银的被迫合并，也成为了澳大利亚储备银行的另一个担忧。





“在澳大利亚，海外银行业压力的影响是有限的。我们的金融市场运行良好，澳大利亚的银行仍然处于提供经济所需的信贷和其他金融服务的有利地位，”他说。





“这种评估结果是令人欣慰的，但它并不意味着澳大利亚可以免受海外压力的影响。”





澳大利亚储备银行预计，经济增长将在几年内保持下行趋势。通胀率将在2025年恢复到目标水平，届时失业率将上升。





“虽然这是一条狭窄的道路，但还是有其他可能的情况。”





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