油价恐飙升 如何避免在复活节期间被加油站“掏空钱包”？

要点： 复活节假期期间，本地汽油价格将可能上升至每公升2元以上；

目前悉尼最便宜及最昂贵的汽油价格，差额达到每公升0.47澳元；

在复活节长周末假期过后，汽油价格将可能会回落。

本地汽油价格预料将在复活节长周末假期前上涨，驾驶者应尽早作出准备并提前加油。





根据比价网站 Compare the Market 的数据，在复活节假期及学校假期期间，燃油价格可能上涨至每公升2元以上；同时悉尼部分汽油零售商目前已以每公升超过2元的价格出售汽油。





该网站的能源专家福特 (Chris Ford) 表示，部份零售商正以低价吸引消费者。



他说：“举例，目前悉尼的最便宜及最昂贵汽油价格之间，差额相差每公升0.47澳元。”





“如果你加满一缸50公升的油缸，总差价可以达到23.5澳元。”





至于其他首府城市的平均价格则较为低廉，墨尔本为每公升1.78澳元、布里斯班为每公升1.79澳元。





过去两星期，汽油批发价已经回落0.06澳元至每公升1.69澳元。



汽油价格会回落吗？

福特表示，复活节长周末假期后，汽油价格可能会随着油价一同下跌。





CommSec首席经济学家詹姆斯 (Craig James) 表示，油价确实会影响汽油零售价格，但其波动未必会直接影响加油站供应汽油的零售价格。





反之，个别城市的价格周期却是零售价格改变的主要驱动因素。





除此以外，詹姆斯表示，油价的前景目前仍然不明朗。他还表示，其中有几个因素导致难以估计油价的走向。





一方面，市场对经济衰退的忧虑可能会抑制油价，特别是关注到近期银行界出现的动荡，这可能有助抑制零售汽油价格。





但另一方面，石油供应受干扰的可能性、中国经济反弹及通胀与利率稳定却可能导致油价维持高位。



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CommSec的分析师预测，石油基准价格可能会由今年上半年的每桶约80美元 (120澳元) 上涨至下半年的每桶约90美元 (135澳元)。





詹姆斯说：“至于这将对澳洲驾驶者有何影响，这确实有可能会导致目前我们看见的价格略为上涨。”





但他也表示，自去年三月俄乌战争推高价格以来，燃料价格回落将透过降低食品及其他商品的分销成本而带来通缩效应。





“如果这个情况出现的话，我们就会看见更多人呼吁暂停加息。”





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