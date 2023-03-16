澳人因经济压力而失眠 新调查揭示各群体睡眠质量和时长

要点： 在一项新的全球调查中，近半澳大利亚人表示，他们在睡了一晚后醒来时仍然感觉疲惫；

三分之一的人将睡眠质量差归咎于经济压力，只有十分之一的人表示睡醒后觉得精神焕发；

一位睡眠心理学家表示，这一趋势“令人担忧”。他警告说，睡眠不足会对健康造成影响。

生活成本危机让许多澳大利亚人夜晚睡不着觉，三分之一的人将睡眠质量下降归咎于经济压力。





这是ResMed全球睡眠调查的新发现，该调查还显示，42%的澳大利亚人起床时经常感到疲劳，这一比例在十几个国家中排名第二高。





超过50%的澳大利亚人表示，自新冠疫情以来，压力影响了他们的睡眠，只有十分之一的人醒来后感觉神清气爽。





调查发现，澳大利亚人平均每晚睡眠时间为6.9小时，低于7至9小时的建议时间。这比绝大多数接受调查的其它国家的睡眠时间都要少。但日本和英国的平均睡眠时间除外，这两个国家的平均时长分别为6.5小时和6.8小时。



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睡眠健康基金会（Sleep Health Foundation）首席执行官莫伊拉·荣格（Moira Junge）说，睡眠与饮食和锻炼一样，都是健康的重要支柱，人们的许多重要的功能在睡眠期间发生，帮助身体自我修复。





荣格博士说:“我们敦促社区和政府认真对待睡眠问题。”





该调查共有来自美国、德国、法国、韩国、墨西哥、新加坡、巴西、中国、印度、日本、英国和澳大利亚的两万多人参与。





调查结果在本周五的世界睡眠日之前公布。





ResMed警告称，持续缺乏睡眠会导致糖尿病、肥胖、高血压、抑郁、心脏病和中风等健康问题。



ResMed睡眠生理学家蒂姆·斯蒂芬森（Tim Stephenson）称，只有十分之一的澳大利亚人醒来后感到神清气爽，这一发现“令人担忧”。





该调查发现，在全球范围内，Z世代和千禧一代的平均睡眠时间最长，而婴儿潮一代的睡眠时间最少。





千禧一代是最有可能使用睡眠追踪器的人群，也是对自己的睡眠质量最满意的人群之一。





那些远程工作的人比其他人睡得更多，而且男性最有可能对自己的睡眠数量和质量感到满意。





ResMed是一家位于加州的医疗设备公司。





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