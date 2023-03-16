澳人度假天堂或颁布新禁令 对游客出游工具加以限制

要点： 早前巴厘岛发生一连串游客违反交通法规的事件；

超过171名游客因违反交通规则而被罚款；

有些人还被发现使用假车牌。

在一连串游客违反交通法规的事件发生之后，外国游客可能将被禁止在巴厘岛驾驶摩托车。





如果这一禁令获得批准，将于今年晚些时间生效，届时游客将只能驾驶从旅行社租来的汽车。





巴厘省省长瓦扬·科斯特（Wayan Koster）表示，这些措施旨在确保公共安全。





他说：“作为游客，（你应该）要做游客的行为，而不是骑着摩托车四处闲逛，不穿 T 恤和衣服，不戴头盔，违反（交通规则），而且他们都是没有执照的。”





根据当地警方的记录，从 2 月底到 3 月初，超过 171 名游客因交通违规被罚款，有些人还被发现使用假车牌。



READ MORE 印尼当局：禁止未婚同居与性行为的新法律不会影响游客

有人担心禁令可能会对旅游业产生影响，包括因新冠大流行而受到严重打击的自行车和摩托车出租业务。





经营摩托车出租店的老板、53岁的维斯纳瓦（ Sudana Bujangga Waisnawa）希望省长能审议这项计划。





“它会限制我们。我们才刚从新冠大流行中恢复正常，现在有了这个（禁令），我们如何（生存）？更不用说我们还要交税。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



