贷款机构Latitude Financial遭网络攻击 近33万份客户文件被盗

要点： 贷款机构Latitude Financial表示，黑客主要盗取了驾驶执照和客户记录；

该公司提供贷款、保险和信用卡服务；

该公司已致歉，并正在与受影响的客户联系。

贷款机构Latitude Financial近33万份客户记录和身份文件被盗。





该公司表示似乎受到了来自一家主要供应商的复杂且恶意的网络攻击。





该公司认为，犯罪分子获取了一名员工的登录凭证，然后从两家服务提供商那里窃取了客户信息。





大约10.3万份身份证明文件似乎已经从一家供应商处被盗，据信主要是驾驶执照。





另有22.5万份客户记录从第二家供应商处被盗。



好莱坞明星亚历克斯·鲍德温（Alex Baldwin）曾经出现在该公司的广告中，该公司提供贷款、保险和信用卡服务。





在David Jones与美国运通的合同终止后，Latitude Financial于今年一月与David Jones签署了一项为期10年的协议，向该百货公司的客户提供信用卡。





Latitude Financial还与JB Hi-Fi、The Good Guys和Harvey Norman签订了协议。





Latitude已经致歉并正在联系受影响的客户。





Latitude Financial的上市控股公司Latitude Group Holdings Ltd周四告诉澳大利亚证券交易所：“我们的首要任务是确保我们的客户、员工和合作伙伴的持续安全，同时继续提供服务。”



一些面向客户的系统和内部系统已经被删除，以阻止更多的数据被盗取。





Latitude Group Holdings Ltd将停牌至下周一。





三周前，该公司透露将终止在澳大利亚和新西兰的“先买后付”计划，该计划已被约50万客户使用。





与此同时，知识产权服务集团IPH也受到了网络安全事件的影响。





该上市公司在3月13日检测到对“其IT环境的一部分”的未经授权的访问，并于周四通知证券交易所。



据信这影响了其总部使用的文件管理系统。





与其合作的两家公司也卷入了这起事件，可能会影响到客户的文件、信息和其他案件细节。





在这之前，澳大利亚在过去12个月里发生了一系列备受瞩目的网络攻击，这些攻击针对多家公司，包括Optus和Medibank。





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