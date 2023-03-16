个人安全调查新报告：约800万澳洲成年人曾遭身体暴力或性暴力

要点： 五分之一的澳大利亚女性报告曾遭受过性暴力和跟踪骚扰；

五分之二的澳大利亚男性报告说自己曾遭受身体暴力；

专家说，基于性别的暴力是一场“全国危机”。

这篇文章提到了家庭暴力和性暴力。





根据澳大利亚统计局（ABS）最新的个人安全调查报告，41%的澳大利亚人（18岁及以上）报告自己从15岁起曾遭身体暴力或性暴力。





该调查结果显示，大约有800万澳大利亚成年人报告曾遭受暴力，其中男性占43%，女性占39%。





逾五分之一（22%）的女性遭受过性暴力，其中四分之一的女性遭受过来自亲密伴侣或家庭成员的暴力。



READ MORE 澳大利亚制定新十年国家计划 旨在结束对妇女和儿童的暴力行为

针对女性的亲密伴侣暴力的比例从2016年的2.3%下降到2021-22年的1.5%，但专家对这种下降持谨慎态度。





蒙纳士性别和家庭暴力预防中心主任凯特·菲茨-吉本（ Kate Fitz-Gibbon）说：“亲密伴侣暴力的形式在不断变化，我们目前的衡量方式不一定能捕捉到所有不同形式的虐待。”





“调查问卷设置的问题真的很重要，要随着施暴者做法的变化而变化，以捕捉诸如技术助长的虐待。”



READ MORE 在澳洲遭遇家暴，一文看懂该去哪里求助

“我们还知道，所有形式的亲密伴侣暴力都没有被充分报告。该调查依赖于受害者自我报告的数据，所以这一点是需要注意的。”





根据这一报告，大约42%的男性自15岁起遭受过身体暴力，6.1%的男性曾遭受性暴力。





男性（30%）比女性（11%）更有可能遭受陌生人的暴力，而35%的女性曾被她们认识的人施加过暴力。





六分之一的女性在童年时期曾目睹过父母间的暴力，其中约14%的人看到自己的母亲遭受暴力。



READ MORE 家庭暴力会对儿童产生什么样的影响？

11%的男性目睹他们的父母的暴力行为，但看到他们的母亲（8.9%）遭受暴力的情况仍然比父亲（3.7%）的更常见。





菲茨-吉本教授说，最新数据显示基于性别的暴力是一场“全国危机”，需要增加资金和关注。





“我们看到联邦政府在上周被问到关于他们对潜艇超过3000多亿澳元的承诺的重大问题。”





“其中只有不到百分之一的资金被用于解决针对女性的暴力问题上。”





“如果政府如他们所说的那样承诺......那么我们需要看到大幅增加（解决暴力问题）资金的承诺。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



