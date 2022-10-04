家庭暴力会对儿童产生什么样的影响？

“就我自己的学习和注意力而言，我可能已经注意到，随着我年龄的增长，这对我的影响更大。这些年，我尝试的所有咨询和治疗中，我了解到，这在很大程度上与我生活中的高度警觉性有关，因此，我不断评估着潜在的威胁。”





“这真的对我的儿子造成了身体上的伤害，我的大儿子失去了他的头发。我记得我带他去看皮肤科医生，他向我解释说，我的儿子得了脱发症。当我问他，那是什么原因造成的，他说是因为压力。我看着他，我说，一个三岁的孩子怎么可能有压力？他看着我说，你家里发生了什么事？”





金·麦克纳马拉（Kim McNamara）和安·阿利（Ann Aly）都经历过家庭暴力对孩子的痛苦影响。





Advertisement

在课堂上，也许这种影响并不明显——孩子求助的声音往往被误读或忽略。





但是，在那些关键的成长岁月里，这种创伤贯穿始终。家庭暴力可能影响孩子的一生。





而现在，那些经历过家庭暴力的人要求人们听到这种呼声。





金对她的童年没有什么印象。





由于受到家庭暴力的影响，她把大部分事情屏蔽了。





但回顾过去，她可以看到，在那些关键岁月里，她的认知和情感发展是如何受到影响的。





“如果你处于大脑中那个情绪空间之中，并且感到不堪重负。它可以影响记忆力的保持，导致记忆力丧失。我注意到现在的生气，特别是感到更多的压力的时候，你知道，我可能会觉得我的思想就在一句话之中消失了。”





但是她确实记得在学校时，很多时候无法集中注意力。





“我非常清楚地记得那种恐惧和害怕的感觉，以及对那种冲击的警惕性——不知道一天结束后回家是什么样子的。这些感觉一直伴随着我。”





琳达·坎贝尔（Linda Campbell）是纽卡斯尔大学（University of Newcastle）的临床心理学家和副教授，专门研究儿童的认知发展。





她说，遭受过家庭暴力的儿童一直处于过度或低度焦虑的状态，且伴随有恐惧或逃避情绪。





“如果你生活在一个你不断寻找一种‘你是安全的或不安全’的信号的环境中，为了保护自己，你需要能够快速反应。而这正是孩子们正在做的，然后对于危险的信号，他们变得过度反应或过度敏感。因此，例如在课堂上，你可以看到这些孩子中的一部分可能过度地解释来自同学或老师地信号，将更多模糊地社交线索解释为敌对的、令人恐惧的、可怕的情况，因此可能有一种不利于良好社会互动的反应。”





罗维娜·莫法特（Roweena Moffatt）是Benevolent Society妇女、儿童和家庭健康中心的经理。





她说，儿童幸存者往往会把家庭暴力的指责和羞耻感内化。





“当他们生活在对家庭暴力的恐惧中时，他们会产生适应不良的行为，以便在那种关键的、混乱的环境中生存。因此，虽然他们形成的这些行为在那个环境中对他们很有帮助，但进入到其他环境中，比如学校，这些行为的背景就被误解了，就变成了孩子本身的行为问题。因此，孩子被贴上了标签，你知道的，挑衅、顽皮，而实际上真正的问题是关于家庭暴力和他们的创伤反应。”





但莫法特警告说，实际上更有风险的是那些难以被发现问题的儿童。





“有些孩子真的很听话。他们好学、安静，他们合作，他们做被要求做的任何事。而往往这种过度顺从也可是一种生存策略。但我们没有给予这种情况过多关注，因为它不会在教室、学校或操场上造成混乱。”





澳大利亚儿童基金会的一项研究发现，68%遭遇过虐待的儿童在学业上至少落后两年。





莫法特说，这是对创伤的一种不自主的生理反应。





“因为他们的杏仁核——也就是大脑中引发应急反应的部分，就像警报系统——在有创伤的儿童中往往更大。所以他们实际上很依赖这一部分生活，而关闭了他们的前额叶皮层。后者是大脑推理和决策的部分，（这些孩子）的前额叶皮层没有发展。因此，基于他们的环境是不安全的，当他们生活在争吵、恐惧的状态中，所以他们往往这方面能力得不到发展。”





这种课堂上无法集中注意力的行为往往被误判。





在妇女和儿童庇护所中心工作的心理学家萨斯基亚·贝汉（Saskia Behan）说，遭受过家庭暴力的孩子往往被误诊为多动症或自闭症。





“人们总是更容易根据可观察到的行为进行诊断，而不是理解我们看到的行为背后的原因或机制。有时，这是因为人们不知道。家庭暴力可能是相当隐蔽的，专业人员可能并不总是很清楚那是孩子们家里的经历。如果不了解的话，你就会根据可观察到的行为进行诊断，而不是根据支撑行为背后的创伤。”





澳大利亚儿童基金会的报告还发现，42%遭受虐待的儿童在交友和维持友谊方面有很大困难。





48%的儿童认为自己在学校被欺负。





对于许多人来说，他们对非暴力实施方的父母会产生安全依赖感。





如果您或您认识的任何人需要支持，请拨打1800 RESPECT。





儿童也可以拨打儿童帮助热线Kids Helpline1800 55 1800。





（点击封面音频，收听完整音频 ）







SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



