印尼当局：禁止未婚同居与性行为的新法律不会影响游客

巴厘岛省长驳斥了人们的担忧，表示印尼新批准的刑法不会给游客带来风险。修订后的法律包括将未婚性行为定为犯罪的条款，可能会吓跑前往巴厘岛度假的游客。





印度尼西亚议会上周通过了这一有争议的法案，该法案还禁止未婚夫妇之间的同居行为。





为了让游客放心，巴厘岛省长瓦扬·科斯特（Wayan Koster）在周日的一份声明中指出，新的法律将在三年后生效，只有在父母、配偶或子女提出举报的情况下才会被起诉。





他说，那些“访问或居住在巴厘岛的人无需担心印尼新刑法的生效”。





据悉，禁止婚外性行为的草案原计划于2019年通过，但由于引发印尼全国各地抗议，刑法被延缓修订。





尽管今年八月，日本超越巴厘岛成为“澳大利亚人最想前往”的旅游目的地，但巴厘岛仍受不少澳人欢迎。但2019年因此法案出台，数千名澳大利亚游客因担心被抓而取消了前往巴厘岛的旅游计划。



科斯特省长说，刑法中关于此问题的条款已经从早期更严格的版本中进行了修改，所以“将为每个人的隐私和舒适提供更好的保障”。





巴厘岛政府将确保“在酒店、别墅、公寓、招待所、旅馆和水疗中心等任何旅游住宿登记入住时不会检查婚姻状况，”科斯特说。





他还否认了有关取消航班和酒店房间预订的报告并称其为“谎言”。他补充说，来自旅行社、旅游和住宿经营者以及航空公司的数据显示，从12月到3月计划访问巴厘岛的人数有所增加。





巴厘岛是印度尼西亚的旅游中心，当地旅游协会的目标是到2025年，这个以印度教为主的岛屿上的外国游客达到大流行前的水平，即每年600万人次。





经过数十年的酝酿，立法者们对刑法新条例的通过表示欢迎，认为这是对荷兰殖民统治遗留问题的一次亟需的改革。官员们表示，它的目的是在这个世界上最大的穆斯林占多数的国家维护“印度尼西亚价值观”。





但是，印度尼西亚旅游业委员会副主任毛拉纳·尤斯兰（Maulana Yusran）上周说，在经济和旅游业开始从大流行病中恢复的时候，新法典是“完全适得其反”。





联合国也对印尼刑法对公民自由构成的威胁表示关切，该法典还包括将侮辱总统、国旗和国家机构定为犯罪的法律。



