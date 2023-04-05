银行业协会：众多澳洲人要求银行阻止他们赌博 数量惊人

要点： 一项议会调查正在探究在线赌博造成的危害；

据称有50 万澳大利亚人要求他们的银行阻止他们赌博；

澳式足球联盟（AFL）已证实，他们在比赛日收到超出正常赞助资金的一部分博彩收入。

议会获悉，超过 50 万澳大利亚人已要求他们的银行暂时禁止他们赌博。





周二，对在线赌博影响的一项议会调查了解到，澳式足球联盟每个比赛日都会收到一大笔超出正常赞助资金的博彩收入。



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据估计，澳大利亚人每年在合法赌博中损失250亿澳元，在全球来说人均损失金额最高。而在线博彩则是该行业增长最快的领域。





联邦政府正在推动创建全国自我排除登记册——BetStop，并表示将在“未来几个月”推出。



A parliamentary inquiry is analysing the impact of online gambling. Source: AAP / Lukas Coch 加入这一计划的人能够将自己排除在获许可的互动投注服务之外，时间至少为3个月，最长为终身。





然而，一些银行已经为他们的客户提供了自我排除的选择。澳大利亚银行业协会（Australian Banking Association）首席执行官安娜 · 布莱（Anna Bligh）表示，已有超过50万澳大利亚人选择了自我排除选项以禁止自己参与赌博。





她说：“说实话，当我们约六个月前进行审计时，我很惊讶有50万澳人作出这一选择，因为全国性的宣传活动还没有展开。”





布莱表示，银行开展的大多数自我排除计划都包括一个“冷静期”，如果已经加入该计划的客户没有至少提前 48 小时通知银行，他们将无法恢复赌博的权利。



“如果你在周五晚喝了几杯啤酒，然后决定：我不喜欢这个计划，我要取消……实际上，你不能立即取消。”





澳大利亚家庭研究所（Australian Institute of Family Studies）上个月发布的一份研究报告揭示了澳大利亚赌博危害程度。





调查发现，四分之三的澳大利亚人在过去12个月里赌博，五分之二的人每周都赌博。





在那些参与赌博的人中，46%的人被认为面临赌博危害的风险。





18至34 岁的男性被认为遭受赌博危害的风险最高，而 55 岁及以上的女性最不可能遭受赌博伤害。



该委员会还听取了澳式足球联盟澳式足球联盟和全国橄榄球联赛（NRL）对赌博收入的坚定辩护，他们都因比赛期间博彩广告的广泛投放而面临审查。





澳式足球联盟首席执行官吉尔·麦克拉克兰 （Gill McLachlan）辩称，赌博无论如何都会发生，但广告收入使该联盟能够将资金再投资于基层体育。他强调该联盟是非营利性组织。





他说，与其他企业合作使澳式足球联盟能够了解破坏该联赛诚信的非法赌博模式。



The NRL and AFL both insist they have taken steps to minimise the harm of gambling advertising. Source: SBS / SBS News 麦克拉克兰证实，该联赛通过直接的博彩赞助和“产品费用安排”获得收入——这让该联盟可以得到赛期下注资金的一部分。





他不愿透露这些安排的具体性质或者它们带来多少利润，只是表示这占其收入的“一定比例”。





“但从广义上讲，是的，你可以从我们这项运动的收入中获得一定的比例，”他说。





麦克拉克兰表示，澳式足球联盟本身已对赌博广告施加限制，赌博广告在每场比赛的播放时间被限制在两分钟内。





工党议员佩塔 · 墨菲（Peta Murphy）以一项支持者调查结果向麦克拉克兰追问，该调查发现绝大多数人希望在 澳式足球联盟比赛现场禁止赌博广告，而且大多数人认为该联盟不应从博彩公司获得任何收入。



AFL chief executive Gillon McLachlan called for "balance" in discussions on gambling advertising. Source: AAP / Ethan James 她问道：“现有针对在线赌博的措施是否适当，这些结果肯定会让澳式足球联盟三思吧？”





麦克拉克兰承认，“外界有声音”要求打击这种行为，但他强调该联盟已实施一些限制，包括禁止在场馆和网站上宣传赔率，以尽量减少伤害。





“我们并不否认这种担忧，但重要的是实时讨论问题是怎样的。这就是我们改变场馆体验的原因。”





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