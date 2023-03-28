新调查揭四成澳洲成年人每周赌博 独立议员呼吁全面禁止博彩广告

要点： 最新一项调查发现，五分之二澳大利亚成年人每周都会赌博；

据估计，澳大利亚人每年因合法赌博损失 250 亿澳元；

中立议员要求政府采取行动。

有中立议员要求打击博彩业，参议员兰比（Jacqui Lambie）指责政界人士因博彩业为竞选活动提供资金而对其造成的社会影响“视若无睹”。





据估计，澳大利亚人每年因合法赌博损失 250 亿澳元，澳大利亚是全球人均损失最高的国家，当中又以网上赌博的增长最快。





澳大利亚家庭研究所（Australian Institute of Family Studies）进行的一项研究显示，近五分之二受访澳大利亚人表示每周都会赌博。近一半（46%）的赌博这被认为有陷入恶性赌博的风险。





研究结果在本周一公布，发现大多数受访的澳大利亚人支持加强限制博彩广告，而超过四分之三的人认为现时有太多赌博的机会。



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这项研究提出，赌博广告和恶性赌博相关。政府正面临采取行动的压力，若要就此作出限制，必须要争取绿党及两名独立议员的支持才能在参议院通过立法。





兰比希望工党政府可对赌博限制作出改革。





参议员兰比指赌博在她所在社区的影响“绝对令人心碎”，要求联邦及州的工党政府“做点实事，不要再顾虑你的金主”。





她对 SBS 新闻表示，是时候禁止“任何形式”的博彩广告。





她问道：“你们从社会大众的苦难中赚的钱还不够多吗？”



是否应允许博彩公司作出政治捐献？

政府已启动国会调查赌博的影响，通讯部长罗兰德（Michelle Rowland）坚称工党的重点是确保弱势的澳大利亚人“保持安全”。





工党也让在推动一项名为 BetStop 的全国自我排除登记册，据称这一个登记册将有助问题赌博者能够自我预防参与网上赌博。





罗兰将这项调查形容为近十年来同类调查中“最严格的调查”，并会“传达政府的想法”。





她说：“我们非常坚定要将伤害减至最少，我们正在做的事情……证明我们认真致力对有关领域作出改革，为了消费者的利益，为了澳大利亚人的利益，特别为了帮助弱势的澳大利亚人。”





不过，独立参议员波科克（David Pocock）对 SBS 新闻表示，很明显需要“不仅仅是广告结尾加些简单的口号”。



波科克说，18 岁以下的人根本不应该看到博彩广告，并将许多年轻人都接触到的社交媒体的监管称为“缺失的一环”。





他说：“赌博正常化到年轻人认为：很正常，这就是成年人所做的；这对任何人都无好处，除了博彩公司。”





“做得还不够好，我们可以改变。”



在去年 5 月的联邦大选之前，主要政党从酒业和博彩业获得了超过 200 万澳元的捐献，工党和两党联盟大致各占一半。





今年2 月，罗兰因为没有披露接受了属于她监管的 SportsBet 两笔价值近 20000澳元的捐款而被要求辞职，但她拒绝。





她坚称自己没有违反部长守则，因为两笔捐款都未达到强制披露的门槛，但她后来接受公众对她“有更高期望”一说，并承诺不会再接受该公司的捐献。



Michelle Rowland insists harm minimisation is Labor's priority. Source: AAP / Mick Tsikas 参议员兰比说，这场争议表明政界人士“不在乎”赌博的影响，只要他们“有钱放入荷包”。





她说：“装备好你自己去争取一席位，而不是通过令社会大众受苦去收买一个席位。”





波科克参议员表示，博彩公司不应该进行政治捐献得到“强而有力的论据”支持，并将赌博造成的危害形容为对得益的政界人士来说是个“不敢面对的事实”。



他说：“很明显，他们这样做并非因为钟情于哪个政党，而是有附带条件的，他们要有利的政策出台。”





“我本人和许多其他中立议员将继续推动政府解决这个问题，直至争取到能保护年轻人的改革。”





“当有人说日子很难熬的时候，我们知道这对一些无法承受此类损失的人的影响尤其严重。”



关乎“道德问题”

绿党参议员汉森-杨（Sarah Hanson-Young）本周一指打击赌瘾关乎“道德问题”。





她说：“博彩公司能通过网上广告和在体育赛事投放博彩广告来瞄准澳大利亚儿童，这绝对是错的，在道德上是不对的。”





“我不在乎部长接受了多少顿晚餐，又或者收受了多少捐献。她必须接受她现在的工作就是要清理这一切。”



Incoming NSW Premier Chris Minns will trial cashless pokies, instead of sweeping reforms promised by his predecessor Dominic Perrottet. Source: AAP / Dean Lewins/James Gourley 新州前州长佩洛提（Dominic Perrottet）曾承诺，假如他在上周六的州政府选举胜出，将对博彩业进行全面改革，包括到 2028 年使该州的所有老虎机实现无现金化。





然而，工党胜出表示将对无现金老虎机推行小规模试验，以期日后再进行改革。



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兰比参议员说：“新州长柯民思，面对博彩业给你的新州人民带来的伤害，你做了什么？你有没有脊梁？”





“这是目前最尴尬的时刻，自由党站出来反对赌博，而工党就像困了，困了，仍然昏迷不醒。”





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