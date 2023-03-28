澳洲利率一再攀升 专家建议采取这些做法减轻房贷压力

要点： 新模型显示，近四分之一的借款人的贷款浮动利率为 6.5% 或更高；

目前市面上有57 项浮动利率贷款产品的利率低于 5% ；

再融资可为抵押贷款持有者每月节省超过1000 多澳元。

金融比较网站 Canstar 的数据显示，没有再融资的抵押贷款持有者， 每月可能会损失数百澳元的储蓄。





根据 Canstar 模型，近四分之一的借款人的浮动利率贷款的利率为 6.5% 或更高，比最低贷款利率高 1.81%。





抵押贷款持有者若拿不到更优惠的住房贷款利率，以50万澳元的标准贷款来算，在30年的还贷期内，每月将额外支付570澳元或者更多。



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为何每月还款额增加这么多？

自2022年5月以来，澳大利亚储备银行（RBA）已将官方现金利率从历史低点0.1％上调了3.5个百分点，以抑制通货膨胀。水涨船高，随着利率的上升，抵押贷款持有者的每月还款额直接增加。





一些抵押贷款持有者甚至支付高达 8% 的利率。





这些抵押贷款持有者，若能拿到最优惠的住房贷款利率，可以在30年内为50万澳元贷款每月节省1000澳元以上的还款。





Canstar的财务专家史蒂夫 · 米肯贝克（Steve Mickenbecker）表示，有57项浮动利率贷款产品的利率低于5%。





米肯贝克表示：“虽然不会总是能够通过再融资获得市场上最低利率的贷款，但仍可以在多种贷款产品当中进行选择，以节省大笔资金。”



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专家谈再融资的好处

据米肯贝克的观点，再融资是节省家庭储蓄的最简单方法。





“即使对于利率在 6.01% 到 6.5% 之间的借款人来说，每月节省的支出仍然非常可观，达到 471 澳元。”





“试试在任何其它家庭账单上省下这笔钱。”





澳大利亚储备银行在3月份发布的最新声明中修改了措辞，从“进一步上调利率”变为“进一步收紧货币政策”，这增加了人们对可能暂停加息的预期。





就业网站 SEEK 的新数据显示，工资增长停滞不前，这也可能为储备银行尽早暂停加息提供依据。





SEEK的广告薪资指数衡量该平台职位广告薪资随时间推移而发生的变化。该指数在一个月来按月增长了0.3%，在本季度增长了0.8%。



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SEEK 高级经济学家马特 · 考吉尔（Matt Cowgill）表示，平均广告的工资增长正在趋于平稳。





考吉尔说：“2021 年和 2022 年初的（工资）激增已经过去，但也没有迹象表明会回到新冠疫情前的较低水平。”





他补充道：“职位广告薪资增长没有加速，这一事实将使政策制定者放心，我们目前还没有处于工资-价格螺旋式上升的状态。”





但由于职位广告公布的工资增幅远远低于通胀率，考吉尔表示，工薪一族将为生计而挣扎。





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