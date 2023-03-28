工党和绿党达成气候协议 澳洲碳排放量最大的企业将面对什么？

要点： 绿党已确认他们将支持工党的减排保障机制（safeguard mechanism）改革；

绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）表示，反对新的煤炭和天然气项目的斗争仍在继续；

工党的一项立法很可能于本周在议会获得通过。

在工党与绿党就新的煤炭和天然气问题达成协议后，工党的一项气候立法可能将在议会获得通过。





本周一，绿党领袖班特证实，尽管政府排除了禁止新的煤炭和天然气项目的可能性，但他将支持政府加强减排保障机制的努力。





工党正在全面修订保障机制，并希望于本周在议会获得通过，以确保在今年7月之前得以实施。这一机制由前联盟党政府首次实施。



Anthony Albanese says Monday's development is a win for the environment and the economy. Source: AAP / Mick Tsikas 有了绿党的支持，工党现在还需要另外两名中立议员的支持。工党目前仍在与独立参议员大卫·波科克（David Pocock）谈判，后者对公司使用有争议的碳抵消这一方案表示关切。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在周一宣布，“对我们的环境而言，这是一个大日子”，而绿党则表示达成的协议对澳大利亚的煤炭和天然气行业是一个“重击”。





以下是您需要了解的情况。



工党与绿党的气候协议有哪些内容？

温室气体总排放量将设一个上限，不能超过目前每年 1.4 亿吨的污染水平。 随着时间的推移，这个“硬上限”将会减少。





该法案将包括“污染触发因素”，这将迫使气候变化部长测试一个项目对“温室气体排放上限”和净碳预算的影响。 如果预测该项目会超出限制，他们将必须咨询并重新调整规则，或对新进入项目施加条件。





这将适用于全国温室气体排放量排前的215个企业，并迫使他们每年减少 4.9% 的排放量。





任何希望将碳抵消额用于其基准线30%以上的公司，都将被要求证明其合理性。 对这一备受争议的抵消计划的审查将在 2026-27 年展开。





所有用于出口的新气田需从一开始就实现碳中和，但该协议不包括绿党正在推动的对煤炭和天然气项目的全面禁止。



READ MORE 一文了解澳洲减排保障机制 是否真能阻止灾难性气候变化？

对气候协议有哪些说法？

阿尔巴尼斯称周一的进展是经济和环境的胜利，并称该机制为实现中期减排目标的“工具”。





“事实是，我们在澳大利亚已看到气候变化的破坏性影响......在我担任总理这段时间里，我们处理过丛林大火，我们处理过洪水，我们正在处理气候变化带来的持续影响。这就是为什么我们需要成为全球行动的一部分，”他说。





气候和能源部长克里斯 · 鲍文（Chris Bowen）表示：“（这些变化）做两件事：加强该计划的问责制、透明度和完整性。其次，（它们）为那些对我们的经济和转型非常重要的战略性制造业提供额外支持。”



Greens leader Adam Bandt says the fight against coal and gas continues. Source: AAP 班特表示，绿党阻止了工党将煤炭和天然气项目的排放量扩大到 1.55 亿至 1.84 亿吨，新协议将其限制在 1.4 亿吨。





但他坚称绿党反对所有新煤和天然气项目的斗争仍在继续。





“按照保障机制的最初设计，煤炭和天然气的污染会上升...... 但这个上限将是对实际排放量的硬性规定，煤炭和天然气公司将无法超越这上限，无论他们购买了多少煤炭抵消额度，” 他说。





联盟党气候和能源事务发言人泰德 ·奥布莱恩（Ted O’Brien）称，该协议相当于“对繁荣征收碳税”和“对澳大利亚经济增长设置硬上限”。





奥布莱恩称，受生活成本压力影响的澳大利亚人将不得不支付更多的费用。





“这将危及澳大利亚经济的未来。 这将使澳大利亚经济更加疲软，澳大利亚民众更加贫穷。”



READ MORE 联合国新报告“敲响警钟” 气候变化影响比预期更严重

“最终，澳大利亚民众将不得不为工党在今天与绿党达成的协议中所引入的碳税买单，”他说。





气候委员会（Climate Council）首席执行官阿曼达 · 麦肯齐（Amanda McKenzie）将改革描述为“联邦议会十年来首次真正减少污染的改革”。





“对那些认为可继续拖延真正气候行动的董事会或企业高管来说，今天的协议敲响了警钟。澳大利亚的气候僵局时代已结束。在这十年中，任何企业唯一可行途径就是真正、大幅地减少碳排放，”她说。





绿色和平（Greenpeace）组织澳大利亚太平洋分部宣传负责人格伦·沃克（Glenn Walker）表示，尽管这些改革受到欢迎，但还不足以应对严重的气候变化问题。





“我们仍然担心煤炭和天然气公司只是购买碳抵消而不是减少碳排放，”他说。





“世界领先的科学家都非常清楚， 如果我们想要有一个更安全的未来，就不能再继续开设新的煤矿、石油和天然气矿。 煤炭、石油和天然气的开采和燃烧是导致气候变化的头号因素。 不能再这样下去了。”





- With additional reporting from AAP.





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



