“便便移植”：这项新技术能挽救每年数千确诊血癌患者的生命吗？

要点： 十名血癌患者将参加“便便移植”试验；

这是澳大利亚首次在严重移植物抗宿主疾病患者身上进行粪便微生物群移植试验；

该疗法在治疗另一种肠道感染方面已显示出90%的有效性。

健康的肠道微生物群正被用于澳大利亚首个“便便移植”试验，旨在挽救重症血癌患者的生命。





粪便微生物群移植（FMT）涉及从健康人的粪便中提取数万亿的肠道微生物，并将它们转移到缺乏强大肠道生物群的患者身上，以帮助改善他们的免疫反应。





十名血癌患者将参加由位于布里斯班的QIMR Berghofer医学研究所在未来一年进行的一项试验。该试验由皇家布里斯班妇女医院资助。





这是第一次在澳大利亚患有严重移植物抗宿主疾病（GVHD）的患者身上进行FMT试验。GVHD指在骨髓移植后，捐赠者的免疫细胞攻击接受者的器官和组织而引起的疾病。



根据澳大利亚癌症研究基金会的数据，每年有11500名澳大利亚人被诊断为血癌。





这些疾病占全国确诊癌症的十分之一，每年夺走4000条生命。





QIMR Berghofer科学家安德里亚·亨登（Andrea Henden）博士将领导这项研究，该研究将使用澳大利亚红十字会Lifeblood在皇家布里斯班医院开发的FMT产品。





亨登博士希望该试验能够揭示，肠道微生物是否是对GVHD产生积极免疫反应以及治疗该疾病的关键。





她在一份声明中说：“骨髓移植可能是一把双刃剑。它拯救了患有侵袭性血癌的人的生命，但也可能因导致GVHD而夺走他们的生命，这令人心碎。”





GVHD患者通常需要长期住院，并依赖免疫抑制药物，而这些药物在一半的情况下都无效。



亨登博士说，如果医生能够恢复患者的健康肠道微生物群，他们就有可能以一种更安全的方式治疗GVHD，从而保持患者的免疫力。





“FMT是一种非常令人兴奋的新方法，可以挽救生命。”





粪便是在经过严格筛选后从志愿捐赠者那里收集的，然后在药监局（TGA）许可的设施中进行处理和测试，随后运往卫生和研究机构。





该疗法对治疗另一种肠道感染显示出90%的有效性，红十字会Lifeblood执行董事斯图尔特·切斯诺（Stuart Chesneau）说，他的组织很高兴能参与这项新研究。





“新兴科学表明，微生物群对健康的影响远远超过人们以前的想象。”





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