联邦政府及整个澳洲大陆均由工党执政 政局将有何变化？

要点： 现在澳大利亚大陆的每个州和领地皆由工党执政；

工党全面执政可能会增加凝聚力，使各州和领地更容易与联邦政府达成共识；

另一方面，缺乏竞争和辩论可能会阻碍发展且不健康。

在柯民思（Chris Minns）于3月25日宣布当选成为新州新一任州长后，现在澳大利亚大陆的所有州和领地政府均由工党执政，而塔州政府则由自由党执政。





专家指，虽然对于经历了新冠疫情、火灾、洪水，以及工资增幅落后于通胀的艰难岁月，希望求变的澳大利亚人来说，这似乎是一场胜利。但各州及领地政府与联邦政府均由同一政党执政，可谓有利有弊。





现在整个澳大利亚大陆皆由工党执政，这对国家来说意味着什么？



在某些政策上可能会有更快的行动

专家说，澳大利亚大陆全由工党执政可能意味着某些政策会更快通过，因为政党政治的影响会减少。





智库澳大利亚研究所（Australia Institute）执行董事丹尼斯 (Richard Denniss) 向 SBS 新闻表示：“在全国内阁和议会中，工党政府代表众多，必定有助增强凝聚力，并可以专注于某些重大的国家问题。”





丹尼斯说，澳大利亚人希望看到“真正的愿望”，见到联邦和州政府解决彼此在某些责任问题方面的紧张关系，例如有关教育和医疗拨款，或是联邦的税收如何在各州之间分配等问题。



“假如无法解决这些问题，他们都更指责对方。所以我认为（这些问题）有真正的机会可以解决。”





前澳大利亚工党战略家萨马拉斯 （Kosmos Samaras），现任跨党派 Redbridge Group 的策略和竞选主管，认为各州和联邦之间减少内斗，可能会采取更多积极改进的政策行动，尤其是在气候方面。





他对 SBS 新闻说：“从工作关系的角度来看，这对两级政府来说会更理想。我预计在气候和过渡至可持续能源方面会有相当迅速的行动和重大政策转变。”



再无借口推诿

然而，丹尼斯警告，即使各州州长和总理同属工党有政策上的好处，但也存有“政治风险”。





他说，工党现在更难将缺乏行动应对气候变化归咎于自由党。



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“虽然各州和联邦工党政府有很大机会在气候问题采取更多行动，但在产矿的州份和堪培拉有这么多的工党州长，他们很难向选民解释为何不采取更多措施去阻止化石燃料的扩张。”



党内分歧可能有更大杀伤力

州长和总理难免意见不一，党内的分歧有时更加棘手。





最近几周，维州、南澳州和昆州的工党州长在能源、医疗拨款和澳英美联盟方面与阿尔巴尼斯政府以及彼此之间均存有分歧。





丹尼斯说：“州长认为对本州有利的做法，与总理认为对国家有利的做法，两者不可避免存在差异。”



Prime Minister Anthony Albanese introduces Labor leader and Premier elect Chris Minns. Source: AAP / AAP “当没有政党政治来掩盖这些分歧的时候，这往往是一场更艰难的斗争。”





“各州州长不得不花更多努力去说服选民，他们正在向联邦政府施压要他们照顾本州。”





不过，萨马拉斯认为不会发生太多内讧。





“政府中人尽量不会浪费太多时间，他们会尽可能完成越多工作越好。 ”



连任可能困难

新州的选举结果可能会在 2025 年为总理阿尔巴尼斯添加压力。





丹尼斯说：“选民喜欢买个保险，而且许多选民不想某个政府或某个政党手握太多权力。”





“所以，当某个政党在某个州执政，有人倾向于不支持同一个政党掌管联邦政府。”





“这是否会令阿尔巴尼斯在 2025 年面对更加艰难的处境，我们不知道。”





工党在澳大利亚掌握更多权力会使工党州长更难连任，以往也曾出现过这情况。





霍华德 （John Howard）于 1996 年当选总理时，除新州外，其它州和领地均由自由党执政，但到他卸任时，所有州和领地的政府都由工党执政。



When John Howard was elected prime minister in 1996, every state and territory except NSW had a Liberal government. Source: AAP / AAP 陆克文（Kevin Rudd）赢得 2007 年联邦大选时，政府皆由工党全面领导，但在陆克文与吉拉德 （Rudd-Gilliard）执政期间，五个由工党执政的政府失势。





昆州将于 2024 年举行州选举，届时政治钟摆可能开始重新倾向于自由党。





但萨马拉斯表示，这情况未必会在澳大利亚各州重现。





“工党政府已经在昆州完成了三届任期，这对工党来说是一个非常之难的政治人口结构，而且已经维持了很长时间，所以我认为下次选举可能会看到政党轮替。”



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澳大利亚可能因缺乏多样性而受到影响

萨马拉斯又指出，虽然工党全面执政可能会令各州和领地更容易达成共识，但缺乏竞争和辩论可能会阻碍发展和不健康。





“民主之下的紧张关系毕竟是件好事。工党和自由党在政治上并存，双方在压力下要突出表现时往往是处于最佳状态。”





不过，丹尼斯称虽然澳大利亚人喜欢多元化，但真正考验人们想要什么还需看投票取向。





“我们在新州的选举中看到工党大胜，所以我认为人们不希望看到同一个政党在两级政府代表他们的传统想法显然已被否定。”





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